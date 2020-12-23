На новогодних праздниках в «Третьем месте» пройдут детские занятия по истории моды

Петербургский искусствовед Анна Давыдова с 27 декабря вновь проводит цикл занятий, посвященных моде, для детей от 6 до 11 лет. В программе: разбор зимних коллекций культовых дизайнеров, нарядов персонажей зимних сказок и, конечно, самостоятельное создание костюмов. Главный интрумент — вновь бумажные куклы-модели.