На новогодних праздниках в «Третьем месте» пройдут детские занятия по истории моды

Петербургский искусствовед Анна Давыдова с 27 декабря вновь проводит цикл занятий, посвященных моде, для детей от 6 до 11 лет. В программе: разбор зимних коллекций культовых дизайнеров, нарядов персонажей зимних сказок и, конечно, самостоятельное создание костюмов. Главный интрумент — вновь бумажные куклы-модели.
27 декабря — «Эльза и Анна: костюмы из зимних сказок»
5 января — «Зимнее настроение от Карла Лагерфельда»
7 января — «Зимнее настроение от Александра Маккуина»
Стоимость цикла занятий — 1 000 рублей, запись — через аккаунт «Третьего места».
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