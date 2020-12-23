18+
  • Мода
  • Вещи

На новогодних праздниках в «Третьем месте» пройдут детские занятия по истории моды

Петербургский искусствовед Анна Давыдова с 27 декабря вновь проводит цикл занятий, посвященных моде, для детей от 6 до 11 лет. В программе: разбор зимних коллекций культовых дизайнеров, нарядов персонажей зимних сказок и, конечно, самостоятельное создание костюмов. Главный интрумент — вновь бумажные куклы-модели.

  • Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

  • Показ Chanel 2019

  • Весенняя коллекция Alexander McQueen 2010

27 декабря — «Эльза и Анна: костюмы из зимних сказок»

5 января — «Зимнее настроение от Карла Лагерфельда»

7 января — «Зимнее настроение от Александра Маккуина»

Стоимость цикла занятий — 1 000 рублей, запись — через аккаунт «Третьего места».

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты