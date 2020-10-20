Искусствовед из Петербурга Анна Давыдова ведет уроки по истории моды для детей от 6 до 10 лет. Курс стартовал в онлайн-формате, а теперь вышел в офлайн. Занятия пройдут в пространстве «Третье место» — Анна расскажет о дизайнерах и их работах, а дети создадут костюмы из коллекций с помощью бумажных кукол-моделей.
В «Третьем месте» пройдут занятия по истории моды XX века для детей
Анна Давыдова
искусствовед, автор уроков
«Эти уроки основаны на моей любимой игре из детства — создании нарядов для бумажных куколок. Мама так хорошо рисовала и придумывала разные костюмы, что маленькая я не могла отвести глаз, а потом, смотря на нее, начинала создавать что-то свое.
В игру я добавила кое-что новое — в процессе мы изучаем историю моды и искусства, а костюмы создаем по мотивам конкретных коллекций известных модельеров. Весь урок я рассказываю о том или ином дизайнере, его творчестве, об интересных фактах из истории моды и искусства».
Офлайновые занятия начнутся на этой неделе.
Урок 1. Сюрреализм Скиапарелли vs. классика от Шанель, 22 октября, 17:00
Урок 2. New look от Кристиана Диора, 24 октября, 13:00
Урок 3. Искусство формы от Кристобаля Баленсиага, 27 октября, 17:00
Урок 4. Ив Сен-Лоран и великие художники, 29 октября, 17:00
Для занятий нужны бумага, ножницы, распечатанные куклы, канцелярия. Записаться можно в аккаунте пространства «Третье место» и по телефону 8 911 088 06 59.
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