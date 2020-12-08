Работы художника Кенни Шарфа на рубашках и беретах: Dior Men показали новую коллекцию

Сегодня Dior показали свою новую мужскую коллекцию. Трансляция шоу прошла на платформе Twitch — главном стримингового сервисе крупных мировых соревнований по киберспорту. Встреча виртуального с реальным нашла отражение и в концепции коллекции авторства креативного директора Dior Кима Джонса. Кроме того, Джонс продолжил свое сотрудничество с художниками — в этот раз он обратился к творчеству нью-йоркского представителя арта 80-ых Кенни Шарфа.
Работы художника Кенни Шарфа украсили рубашки, береты, легендарные сумки-седло, пиджаки Dior Men. В коллекцию также вошли брюки, тренчи, куртки, тонкие ремни-кулиски, многие образы дополнили довольно массивные украшения: серьги, ожерелья, и перчатки — главный аксессуар этого года. Ким Джонс явно не собирается от них отказываться и в 2021 году, поэтому показал, где носить печатки, когда они не руках. А в качестве обуви предложил мужчинам мягкие тапочки.
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