Dior Men посвятили новую рекламную кампанию художнику Амоако Боафо

Бренд продолжает работать с творчеством Амоако Боафо. Над весенне-летней коллекцией Dior 2021 креативный директор мужской линии Ким Джонс работал вместе с художником — герои и объекты картин Боафо украсили вещи бренда в виде принтов. Этот же прием, а также насыщенные цвета, присущие палитре художника, стали основой новой рекламной кампании Dior авторства фотографа Рафаэля Паваротти. Сам Ким Джонс так комментирует съемку: «Насыщенные цвета этой кампании идеально отражают мощную энергию коллекции весна-лето 2021. Это настоящий праздник творчества Амоако Боафо».