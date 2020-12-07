30 нестандартных зимних головных уборов: от дикого люкса до локальных марок

Агитируем покрывать головы в этом зимнем сезоне нестандартными аксессуарами: капюшонами-манишками, каракулевыми шляпками, шапками-ушанками, а если шапками, то персонализированными либо максимально яркими (как еще поднимать себе настроение в этот унылый декабрь). И, конечно, нам никак не обойтись без главных головных уборов петербуржцев — балаклав и капоров.