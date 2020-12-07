30 нестандартных зимних головных уборов: от дикого люкса до локальных марок

Агитируем покрывать головы в этом зимнем сезоне нестандартными аксессуарами: капюшонами-манишками, каракулевыми шляпками, шапками-ушанками, а если шапками, то персонализированными либо максимально яркими (как еще поднимать себе настроение в этот унылый декабрь). И, конечно, нам никак не обойтись без главных головных уборов петербуржцев — балаклав и капоров.
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Шапка-ушанка из экомеха Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 300 руб.
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Шапка-ушанка из меха лисы Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 153, 30 400 руб.
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Шапка-ушанка из флиса Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 5 000 руб.
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Ушанка Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 32 850 руб.
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Ушанка из фетра Cocoshnick, наб. реки Мойки, 58, 9 500 руб.
За русскость
Шапки-ушанки переживают ренессанс. Даже бельгиец Дрис Ван Нотен в этом сезоне обратился к русским визуальным кодам. Игнорировать увлечение локальностью уже никак нельзя, к тому же, как ни крути, но ушанка — проверенное средство от северного ветра.
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Шапка из мериносовй шерсти ручного окрашивания NЕЛЕПИЦА, заказ онлайн, 3 500 руб.
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Шапка из шерсти ручной вязки M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 5 000 руб.
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Шапка Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 100 руб.
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Шапка с помпонами из сто процентного хлопка, шерсти, акрила и эко-меха NЕЛЕПИЦА, заказ онлайн, 2 500 руб.
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Шапка из шерсти M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 8 000 руб.
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Шапка из мериносовой шерсти, целлюлозного волокна и сто процентного хлопка NЕЛЕПИЦА, заказ онлайн, 2 900 руб.
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UNIQLO х JW Anderson, Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.
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Шапка-бини из шерсти Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 000 руб.
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Шапка из мериносовй шерсти ручного окрашивания NЕЛЕПИЦА, заказ онлайн, 3 500 руб.
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Шапка Vans 66 SUPPLY, Vans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 590 руб.
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Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 700 руб.
За яркость
Еще один способ борьбы с не всегда дружелюбным петербургским климатом — максимум цвета, а еще принтов, аппликаций, декоративных деталей, можно даже инфантильных. Особое удовольствие — персонализированный головной убор. Такие делает, например, петербургская марка NЕЛЕПИЦА — цвета будущей шапки можно выбрать самим, а паттерн каждой не повторяется благодаря ручному окрашиваю.
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Косынка из мериноса Love to Knit, заказ онлайн, 3 000 руб.
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Косынка из экозамши Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 3 100 руб.
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Шляпа-пирог из каракуля Cocoshnick, наб. реки Мойки, 58, 30 000 руб.
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Палантин Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 4 900 руб.
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Шляпа-таблетка из фетра Cocoshnick, наб. реки Мойки, 58, 19 00 руб.
За элегантность
Косынки, палантины, шляпки-таблетки и шляпки из каракуля снова отсылают к элементам русской национальной моды. При этом выглядят они, конечно, не как элемент образа боярыни Морозовой. Косынку носим с оверсайз пальто, а шляпка-таблетка теперь дополнена трендовой цепью.
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Балаклава из шерсти M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 5 000 руб.
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Балаклава Heron Preston, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.
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Стеганый капюшон Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 153, 16 900 руб.
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Утепленный капюшон Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 3 300 руб.
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Балаклава из мериноса и альпаки Love to Knit, заказ онлайн, 3 500 руб.
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Балаклава Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 150 руб.
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Вязаный капор Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.
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Балаклава ARTEM BRYUKHOV x MOMMY, заказ онлайн, 3 000 руб.
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Балаклава Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 800 руб.
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Манишка-капюшон Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 40 500 руб.
За удобство
Снег, дождь, ураган — балаклавы, капюшоны-манишки и капоры устоят против них (прям как прическа в известной рекламе лака для волос суперфиксации). Мы проверяли, мы точно знаем. Так что утепляйтесь, как петербуржцы!
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