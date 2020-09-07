Столь же стремительно, как карантин, в нашу жизнь ворвались цепи в разных вариациях. Камбэк этого элемента обуви, аксессуаров, а теперь и одежды случился благодаря новой волне популярности старого доброго стиля 80-ых — гранжа и всех его атрибутов. А запущенный механизм стирания гендерных рамок, потребность чувствовать себя сильнее и борьба с негативными внешними факторами (которых в 2020 было предостаточно) утвердили цепи как в мужских, так и в женских коллекциях.
Цепная реакция: главная тенденция осени — цепи на сумках, обуви и одежде
Амбассадорами цепей можно смело назвать дизайнеров Дэниела Ли и Джонатана Андерсона. У JW Anderson массивные объемные цепи украшают сумки, заменяют пряжки на мюлях и выступают самостоятельно, став основой для сережек. Bottega Veneta же пошли дальше. Бренд демонстрирует не только ремни и украшения в виде цепей, но и смело добавляет их к платьям и свитерам. Даже одна из самых популярных вещей 2019 года — сумка The Pouch, обзавелась ручкой-цепью.
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Арт-объект Bottega Veneta в Китае
Дэниел Ли вообще не только поспособствовал попаданию цепей в главные осенние тенденции, но и практически ввел монополию на их использование — в Китае у бутика Bottega Veneta появился арт-объект в виде золотой цепи. Бренд как бы намекает, кто был первым звеном в цепной реакции.
Тенденцию оценили и инфлюенсеры: Хейли Бибер, например, гуляет в лодочках Bottega Veneta, а Белла Хадид появилась на Video Music Awards в босоножках By Far, декорированных, конечно, цепями.
Цепи использует и Эди Слиман — на последнем показе мужской коллекции Celine образы моделей были дополнены соответствующими аксессуарами. Max Mara тоже показали свою интерпретацию на лоферах и в качестве браслетов. В отличие от JW Anderson и Bottega Veneta у бренда цепи не столь массивные.
Loewe, Gucci, Chanel и Prada знают, как органично вписать цепи в ДНК бренда. В коллекции Pre-Fall 2020 у Gucci новое прочтение модели Sylvie 1969 с узкой цепочкой из металла на клапане, Loewe и Prada предлагают разные вариации ручек, а Chanel размножили свою фирменную цепочку по корпусу сумки.
Но если все перечисленные выше интерпретации цепей вам не приглянулись, предлагаем сделать трендовый аксессуар самостоятельно, повесив маску на цепочку (на манер солнцезащитных очков). Осенью точно будет актуально и то, и другое.
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