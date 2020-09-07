Цепная реакция: главная тенденция осени — цепи на сумках, обуви и одежде

Столь же стремительно, как карантин, в нашу жизнь ворвались цепи в разных вариациях. Камбэк этого элемента обуви, аксессуаров, а теперь и одежды случился благодаря новой волне популярности старого доброго стиля 80-ых — гранжа и всех его атрибутов. А запущенный механизм стирания гендерных рамок, потребность чувствовать себя сильнее и борьба с негативными внешними факторами (которых в 2020 было предостаточно) утвердили цепи как в мужских, так и в женских коллекциях.