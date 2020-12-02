Chanel представили тизер показа коллекции Métiers d'art. Видео снял фотограф Юрген Теллер

Завтра, вне официального расписания показов, Chanel представить свою новую коллекцию 2020/21. Métiers d'art — это дань уважения французскому модному мастерству, с которым дом Chanel работает на протяжении всей своей истории: со времен самой Габриэль Шанель до современности, которую представляет нынешний креативный директор бренда Виржини Виар.
Габриэль Шанель первой обратилась к лучшим мастерам Парижа, осознала необходимость защищать, поддерживать и развивать предприятия, мануфактуры и сделала это миссией дома Chanel. В 1985 году модный дом начал работать с мануфактурами, в которых и сейчас трудятся более 6 600 человек из разных поколений и слоев общества.
Показ-треьют пройдет завтра. К выходу коллекции арт и фэшн-фотограф Юрген Теллер создал тизер и серию фотографий в месте, которое станет фоном для демонстрации коллекции Métiers d'art авторства Виржини Виар, — Шато де Шенонсо — замке эпохи Возрождения в долине Луары.
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