Chanel представили тизер показа коллекции Métiers d'art. Видео снял фотограф Юрген Теллер

Габриэль Шанель первой обратилась к лучшим мастерам Парижа, осознала необходимость защищать, поддерживать и развивать предприятия, мануфактуры и сделала это миссией дома Chanel. В 1985 году модный дом начал работать с мануфактурами, в которых и сейчас трудятся более 6 600 человек из разных поколений и слоев общества.