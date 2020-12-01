15 дико нарядных вещей для покорения 2021 года

Сумка Dior

Сумка-тоут St. Honore не только носит имя знаменитой улицы, где расположен флагманский бутик Dior, но и вторит его архитектурному стилю. Строгие линии модели повторяют лаконичную конструкцию дома с двухуровневыми окнами, построенного по проекту архитектора Питера Марино, а золотая монограмма CD элегантно вплетена в поворотный замок. Для тех, кому захочется чуть меньше буржуазности и чуть больше бохо-шика, Мария Грация Кьюри придумала съемный ремень через плечо, на котором крупно вышит логотип дома.

Dior, Невский пр., 113