15 дико нарядных вещей для покорения 2021 года

Директор отдела моды Ксения Гощицкая уверена, что новый год придет по расписанию и выбирает самое нарядное. Спойлер: инстаграм-бомбу сезона как обычно ищите в Bottega Venetа.
Ботинки Bottega Veneta
«Тихий радикал», как прозвали креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, просто человек-фабрика по производ- ству суперхитов — вслед за клатчем-подушкой The Pouch, который хотят все, он выпустил резиновые ботинки Puddle цвета леденцов (которые мы уже вам настоятельно рекомендовали покупать). Помимо запредельной лайкоемкости у этого гибрида калош и челси есть еще один козырь — экологичность: для производства обуви используется только биоразлагаемая резина!
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Шуба Claudie Pierlot
Белый и пушистый — это не шарада, а любимый лук Claudie Pierlot. Ведь что может быть красивее шубы оттенка топленого молока? Ну а пушистость — не только про тактильное: дизайнеры марки работают только с искусственным мехом.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73
Сумка Chanel
Новогодний вишлист? Сумка Chanel 19! Уже легенда: с моделью из кожи с легендарной простежкой алмазной нитью в рекламной кампании фотограф Стивен Майзел снял посланниц дома — и нашу любимицу, музу Франсуа Озона, Марину Вакт.
Chanel, Невский пр., 152
Коллекция Ushatava
Новогодняя капсульная коллекция Ushatava как будто создана для традиционного похода на декабрьского «Щелкунчика»: прозрачные перчатки, юбки-туту и боди телесного цвета вдохновлены балетной эстетикой.
Ushatava, наб.реки Мойки, 59
Кардиган Gerard Darel
На подкладке строгого кардигана Gerard Darel с контрастной отстрочкой и крупными золотыми пуговицами притаился леопардовый принт: мы обожаем такие детали!
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Сумка Dior
Сумка-тоут St. Honore не только носит имя знаменитой улицы, где расположен флагманский бутик Dior, но и вторит его архитектурному стилю. Строгие линии модели повторяют лаконичную конструкцию дома с двухуровневыми окнами, построенного по проекту архитектора Питера Марино, а золотая монограмма CD элегантно вплетена в поворотный замок. Для тех, кому захочется чуть меньше буржуазности и чуть больше бохо-шика, Мария Грация Кьюри придумала съемный ремень через плечо, на котором крупно вышит логотип дома.
Dior, Невский пр., 113
Дубленка Sandro
Если вы не готовы расстаться с любимой косухой даже зимой, то вот вам дубленка Sandro: она повторяет крой байкерской куртки, но обладает неоспоримым преимуществом — мехом овчины.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Клипсы Chanel
Стразы и золото складываются в заветный логотип Chanel, покачиваются крупные льдинки-кристаллы: мы нашли для вас клипсы мечты!
Chanel, Невский пр., 152
Платье Lanvin
Прерафэлитским платьем цвета румянца нимфы креативный директор Lanvin Бруно Сиалелли покорил наше сердце. К нему он придумал не менее сказочный мини-клатч в виде елочной игрушки — и получилась одна из лучших коллекций сезона!
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Тапочки Homies
Меховые тапочки ручной работы от петербургского бренда Homies разработаны и на мужской, и на женской колодке. Хотя они и задуманы как домашняя обувь, модели из тонкой кожи настолько хороши, что мы носим их и на свидания, и в театр.
Homies, Большая Посадская, 1
Туфли Geox
Алые лодочки из лакированной кожи из рождественской коллекции Geox обладают суперсилой: дышащая подошва превращает их по удобству почти что в домашние тапочки. Каблукам — быть!
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Maje
Ааааа! Платья из гофрированного золотого ламе, водолазки, будто из зеркал диско-шара, бомберы из пайеток — дизайнеры Maje придумали новогоднюю капсулу. И, как обычно у этого французского бренда, луки получились не приторными, а с явным оттенком гранжа: даже изящные босоножки обза- велись массивной золотой цепью. Лайфхак: если с летящим и мерцающим надеть высокие ботинки на шнуровке, то ничто не помешает энергичным танцам. До 23.00, разумеется.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Сумка Furla
Вот это да! Miss Mimi только-только появилась в круизной преколлекции Furla, но сразу же получила статус иконической модели. За застежку в виде арки — символа итальянского дома — прочно держится золотая цепочка, отчего аккуратно закругленная сумка выглядит довольно дерзко. И всегда приятно выбирать из разных вариантов: Miss Mimi доступна в нескольких цветах — от бургундского до хаки и бежевого, и даже видах кожи — от гладкой до зернистой.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Пальто Boggi Milano
Немного элегантной сдержанности, чтобы уравновесить наш нарядный настрой, в лице пальто из коллекции осень-зима 2020. Дизайнеры Boggi Milano переосмыслили культовое кашемировое пальто линии B-Relaxed, в результате получилось пальто еще лучше, еще мягче. В таком даже с самой веселой вечеринки уходить не грустно!
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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