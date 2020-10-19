Покупка сезона: мультяшные резиновые ботинки Bottega Veneta

Креативный директор Bottega Veneta Даниел Ли— чемпион по инфоповодам и создатель самых желанных вещей. Не сомневаемся, что сказочные, почти мультяшные, резиновые ботинки Bottega Veneta BV Puddle Boots станут одним из (если не главным) пунктов в большинстве сезонных вишлистов. Да и вообще яркая пара имеет все шансы пробыть со своим обладателем далеко не один сезон. Привлекательность ботинок не только в ярких цветах и уместности для петербургских осени, зимы и весны, но и в материале, из которого они сделаны. Это биоразлагаемый полимер, более безопасный для окружающей среды, чем привычная резина.