Креативный директор Bottega Veneta Даниел Ли— чемпион по инфоповодам и создатель самых желанных вещей. Не сомневаемся, что сказочные, почти мультяшные, резиновые ботинки Bottega Veneta BV Puddle Boots станут одним из (если не главным) пунктов в большинстве сезонных вишлистов. Да и вообще яркая пара имеет все шансы пробыть со своим обладателем далеко не один сезон. Привлекательность ботинок не только в ярких цветах и уместности для петербургских осени, зимы и весны, но и в материале, из которого они сделаны. Это биоразлагаемый полимер, более безопасный для окружающей среды, чем привычная резина.
Покупка сезона: мультяшные резиновые ботинки Bottega Veneta
Предлагаем носить ботинки Bottega Veneta BV Puddle Boots так, как советует сам Дэниел Ли — со сверкающим платьем в пол красного цвета. Именно такое сочетание он продемонстрировал на показе бренда осень-зима 20/21. Если хочется чего-то более повседневного, то в помощь пальто, оверсайз жакеты и платья.
Ботинки представлены в ДЛТ, их стоимость — 45 100 рублей. К слову, платье и сумку, как на показе Bottega Veneta, тоже можно найти в ДЛТ и здорово упростить процесс сбора образа.
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