Итоги «Черной пятницы»: покупатели в этом году потратили на 40 процентов меньше, чем в прошлом

К такому выводу пришли аналитики СберИндекса. В категории «Одежда, обувь и аксессуары» траты пользователей снизились почти на половину — на 44,8%. Спад покупательской активности аналитики отметили по всем ключевым направлениям — так в сегменте «Универсальные магазины» расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, а в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%. Общий процент снижения ажиотажа во время акции — 39,2.