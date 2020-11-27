«Черная пятница — это оргия потребителей»: авторы популярных Telegram-каналов о вреде, пользе и альтернативе Black Friday

автор Telegram-канала «Дьявол носит H&M»

К «Черной пятнице» я отношусь крайне положительно, потому что считаю, что это то прекрасное время, когда можно докупить необходимые вещи для гардероба, и при этом очень хорошо сэкономить. Единственное, что меня всегда очень огорчало, так это то, что люди могут начать без разбора скупать абсолютно все, что стоит с красным ценником, не задумываясь при этом, действительно ли необходима им та или иная вещь в гардеробе. Поэтому очень желаю всем осознанно подходить к этому вопросу.

Если же говорить о том, что же тогда покупать, чтобы точно потом не пожалеть: я рекомендую ориентироваться на так называемый мидл-сегмент, потому что именно в «Черную пятницу» здесь можно отхватить классные вещи с хорошим качеством, и с огромной выгодой для своего кошелька.

И в заключении, очень хочется сказать, что часто покупать одежду вовсе не обязательно, и ничего страшного нет, если вы ничего не хотите себе приобретать. Мода всегда будет заставлять нас потреблять больше, чем нам это нужно, если вы любите одежду и вам нравится с ней «играть», то это время однозначно для вас, если же нет, то просто купите себе мятных пряников, улыбнитесь и попейте чаю.