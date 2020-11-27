«Черная пятница — это оргия потребителей»: авторы популярных Telegram-каналов о вреде, пользе и альтернативе Black Friday

Black Friday, как явление, вызывает все больше споров, которые касаются, в первую очередь, этичности акции. Гуманна ли она по отношению к экологии, стоит ли в 2020 году стимулировать потребление, не пора ли маркетологам брендов вводить эко-френдли альтернативы «Черной пятницы»? А еще: стоит ли нам корить себя за покупки в дни Black Friday или игнорировать скидки, смотря свысока на тех, кто им радуется? Разбираемся в вопросе с авторами Telegram-каналов о моде. От себя советуем покупать сейчас только то, что действительно вам нужно.
Татьяна Нудельман
автор Telegram-канала «Ничего Нового»
«Черная пятница — это квинтэссенция прежней культуры потребления, когда люди скупали все подряд, а бренды их к этому стимулировали. Наша философия — покупать только то, что нужно, ничего лишнего. Но важно быть в контексте ситуации и не превратиться в снобов осознанного потребления. Ведь это был очень тяжелый год, мы все себе во многом отказывали. «Черная пятница» — отличный способ немного разрядиться, дать себе дофамина. Это такой Диснейленд для взрослых и возможность для ритейлеров оставаться на плаву.
Ресейл открыл новые возможности, теперь можно перепродать то, что купил не подумав или просто не носишь. После таких мега сейлов обычно на ресейл-платформах много новых поступлений. Ну а мы от себя можем посоветовать всем желающим уйти в пятничный отрыв — прежде, чем купить что-то новое, продайте что-то на ресейле, освободите место в своем гардеробе и заработайте денег на новые покупки.
Алена Горячева
автор Telegram-канала «Дьявол носит H&M»
К «Черной пятнице» я отношусь крайне положительно, потому что считаю, что это то прекрасное время, когда можно докупить необходимые вещи для гардероба, и при этом очень хорошо сэкономить. Единственное, что меня всегда очень огорчало, так это то, что люди могут начать без разбора скупать абсолютно все, что стоит с красным ценником, не задумываясь при этом, действительно ли необходима им та или иная вещь в гардеробе. Поэтому очень желаю всем осознанно подходить к этому вопросу.
Если же говорить о том, что же тогда покупать, чтобы точно потом не пожалеть: я рекомендую ориентироваться на так называемый мидл-сегмент, потому что именно в «Черную пятницу» здесь можно отхватить классные вещи с хорошим качеством, и с огромной выгодой для своего кошелька.
И в заключении, очень хочется сказать, что часто покупать одежду вовсе не обязательно, и ничего страшного нет, если вы ничего не хотите себе приобретать. Мода всегда будет заставлять нас потреблять больше, чем нам это нужно, если вы любите одежду и вам нравится с ней «играть», то это время однозначно для вас, если же нет, то просто купите себе мятных пряников, улыбнитесь и попейте чаю.
Паша
автор Telegram-канала raremag
«Черная пятница» — праздник вещизма. И выглядит это как полное безумие: в течение нескольких дней/недель люди отовсюду получают сигналы «ПОКУПАЙ-ПОКУПАЙ», принимают это как возможность сэкономить (когда можно просто не покупать) и, конечно, сметают бесконечное количество ненужного. И вроде бы, все в выигрыше: бренды и магазины заработали, а потребитель ненадолго погасил свою психологическую проблему.
В то же время дождаться хорошей скидки на понравившуюся и, главное, нужную вещь — вполне разумный подход. Но большинство людей на то и большинство, чтобы так не делать.
Я не против «Черный пятницы», я за осознанное потребление, но без фанатизма.
Валера Маргинал
автор Telegram-канала Drama Queen
Любая распродажа, будь то сезонный сэйл или «Черная пятница» — это такая полуфикция. Крупные department сторы каждый раз устраивают переклейки с повышением цен перед сезоном скидок, а затем кидают на амбразуру пару десятков востребованных моделей, которые все хотят. Так гораздо легче создать видимость выгоды для потребителя. Я не отрицаю, что несколько десятков процентов от всей выборки участников любого подобного мероприятия смогут поживиться каким-нибудь струйным принтером за полцены или набором брендовых трусов, но это не умаляет сути любых подобных акций. Любой всплеск потребительской активности влечет за собой подъем объема производимых изделий, другими словами — спрос рождает предложение, не так ли?
Для меня единственным допустимым вариантом участия в такой оргии потребителей и производителей являются ресейл-платформы. Допустим, такие площадки, как The RealReal или Luxxy. Ведь они тоже не обходят стороной возможность привлечь свежую кровь и устраивают аналогичную «Черную пятницу», только продукция на вторичке изначально стоит в разы дешевле и любой подъем продаж в этом секторе лишь косвенно влияет на производство, к тому же исключительно в положительном ключе. Получается двойной профит! Ты и вещь себе взял, сэкономив финансы, и перед природой с чистой совестью. Любителям скидок следует понимать один простой факт — никакие вещи не стоят даже 10% от своей рыночной стоимости. Мнимая выгода сменяется разочарованием от неактуальности той или иной вещи по прошествии сезона, может двух. В современном и цивилизованном мире есть более рациональные способы потребления, нежели потная толкучка в очередях.
Софья Ярцева
автор Telegram-канала Make Your Style
Я к «Черной пятнице» вообще хорошо отношусь. Ее обычно ассоциируют с каким-то безумным праздником потребительства, но мне кажется, что это проблема не дня и акции, а того, как в принципе человек относится к своему бюджету и покупкам. Те, кто готов покупать все подряд, лишь бы по скидке, делают это и не в «Черную пятницу», и в «Черную пятницу», им только дай повод. Это не связано с конкретным днем или маркетинговым явлением. А для тех, кто относится к своему бюджету и своим покупкам осознанно, как раз очень логично иметь список необходимых вещей и дожидаться удачного момента, когда все это можно купить. «Черная пятница» часто таким моментом становится. Для меня купить что-то нужное по максимально выгодной цене — это как раз осознанный подход. И еще: в отличие от просто рандомных скидок для человека, который осознанно относится к покупкам и бюджету, «Черная пятница» становится организующим моментом, к которому можно приурочить нужные покупки.
Для брендов это тоже хорошая возможность, причем в основном для маленьких, потому что крупный масс-маркет и большие бренды и так устраивают скидки постоянно, распродажи у них идут круглый год: новая коллекция, старая коллекция, весенние скидки, зимние скидки и так далее. А маленьким маркам, у которых не такие большие бюджеты и не такой большой оборот, как правило, подобные акции делать сложно. Поэтому скидки они устраивают раз, может два в год. «Черная пятница» для многих становится поводом немного снизить цену и таким образом, может быть, расширить аудиторию, привлечь новую или повысить ее лояльность — в общем, получить какие-то бонусы. Плюс для потребителей акция — хороший повод познакомиться с новой маркой, наконец купить то, к чему давно присматривался, но не решался. И, если человеку понравится качество, потом он будет готов покупать и по полной цене.
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