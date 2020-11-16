Вельветовые брюки и стеганые куртки: Supreme и Stone Island показали совместную коллекцию

В коллаборацию Supreme и Stone Island вошли вещи для осенне-зимнего сезона. Коллекция состоит из верхней одежды и аксессуаров: нейлоновых и вельветовых брюк и курток, а также стеганых курток, окрашенных в технике тай-дай, курток из овчины, сумок через плечо и панам. Основные цвета: оранжевый, белый и черный.