Supreme покупает компания VF Corp, которая уже владеет брендами The North Face, Vans и Timberland

Компании Carlyle Group и Goode Partners продадут свои доли Supreme, покупка культового бренда обойдется VF Corp в 2.1 миллиарда долларов. Supreme присоединится к маркам The North Face, Vans и Timberland, которыми уже владеет VF Corp. Пока подробностей о сделке и дальнейшей судьбе Supreme почти нет, известно только, что основатель бренда Джеймс Джеббиа останется в команде, а перейти во владение VF Corp стритвир-марка должна до конца 2020 года.