С чем носить и где покупать главный тренд сезона — широкие брюки?

Недели моды, которые прошли в начале осени, закрепили за широкими длинными брюками первенство в топе главных тенденций на ближайший год — минимум. Учитывая уместность и не кратковременность тренда, «Собака.ru» собрала лучших его представителей, среди которых и варианты масс-маркета, и петербургских марок, и люксовых брендов. В выборе руководствуемся почти девизом спортсменов: длиннее, выше, объемнее.
На становление широких брюк в качестве основной тенденции повлиял не только повсеместный отказ от скинни (от них открестился даже Эди Слиман своей последней коллекцией), который планомерно захватывал умы дизайнеров последние несколько лет, но и пандемия. Коронавирус смешал как планы людей на будущее, так и понятия домашнего и офисного, домашнего и выходного. Пижамные штаны проникли в нашу жизнь и в наш гардероб. Дизайнеры сопротивляться не стали.
Даже самые верные эстетике откровенной сексуальности дизайнеры сейчас предлагают широкие брюки. Например, Том Форд, визуальным предпочтениям которого такая модель не то, чтобы близка. А те бренды, в ДНК которых заложена определенная свобода наравне с минимализмом, отныне по праву считаются амбассадорами тенденции.
Тем более, что требования к брюкам заканчиваются фасоном. По части цветов есть, где разгуляться, как дизайнерам, так и нам — покупателям. Правда, не советуем носить Chloé цвета пыльной розы в сезон петербургских дождей. Вообще ультрадлинные брюки, как у стритстайлеров, лучше оставить до безопасных погодных условий. Длина на каждый день должна балансировать на грани: закрывать полностью подошву обуви, но не соприкасаться с полом.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 294 500 руб.
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Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 186 200 руб.
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Sandro, Большой пр., 57/1
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Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 550 руб.
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MM6, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 100 руб.
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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 65 900 руб.
Еще один повседневный вариант — кожаные брюки или широкие джинсы. Но никаких укорченных моделей. Здесь работает все вместе — объем и длина. Высоту талии оставляем на ваше усмотрение, как и материал.
Проблем с поиском подходящей трендовой модели быть не должно — широкие брюки представлены не только в люксовом сегменте, но и в мидл, и в демократичном.
Петербургские дизайнеры тоже предлагают отличные интерпретации главного тренда. Широкие брюки в соответсвии со всеми фэшн-заповедями есть в Ushatava, OSOME 2 SOME, My 812, Urbantiger. Носим как с рубашками оверсайз, футболками, водолазками, так и с корсетами.
А пионером широких брюк среди российских дизайнеров была Олеся Шиповская. В 2018 году модели Lesyanebo пудровых оттенков уже носила Джиджи Хадид. Конечно, в паре со свободным однобортным жакетом.
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Ботильоны Fendi, Babochka, Невский пр., 153, 85 000 руб
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Туфли Manolo Blahnik, Babochka, Невский пр., 153, 75 500 руб.
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Тапочки Homies, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи
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Туфли Gray Matters, Babochka, Невский пр., 153, 27 370 руб.
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Кроссовки PUMA х Helly Hansen, PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Резиновые ботинки Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 100 руб.
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Кроссовки-таби Reebok x Maison Margiela, онлайн на сайте ЦУМа
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Ботильоны & Other Stories, онлайн-магазин, 10 990 руб.
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Кеды Vans Fabiana Delfino Collection, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Челси & Other Stories, онлайн-магазин, 12 990 руб.
Бонусом к подборке широких длинных брюк мы собрали топ-10 пар обуви, с которой можно носить главный тренд сезона: челси, кеды, ботильоны на каблуке с квадратным носим, классические лодочки, таби и даже резиновые ботинки. Закрепляем пройденное: штанина должна полностью закрывать подошву или каблук.
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