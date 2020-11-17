С чем носить и где покупать главный тренд сезона — широкие брюки?

На становление широких брюк в качестве основной тенденции повлиял не только повсеместный отказ от скинни (от них открестился даже Эди Слиман своей последней коллекцией), который планомерно захватывал умы дизайнеров последние несколько лет, но и пандемия. Коронавирус смешал как планы людей на будущее, так и понятия домашнего и офисного, домашнего и выходного. Пижамные штаны проникли в нашу жизнь и в наш гардероб. Дизайнеры сопротивляться не стали.