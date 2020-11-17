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С чем носить и где покупать главный тренд сезона — широкие брюки?

Недели моды, которые прошли в начале осени, закрепили за широкими длинными брюками первенство в топе главных тенденций на ближайший год — минимум. Учитывая уместность и не кратковременность тренда, «Собака.ru» собрала лучших его представителей, среди которых и варианты масс-маркета, и петербургских марок, и люксовых брендов. В выборе руководствуемся почти девизом спортсменов: длиннее, выше, объемнее.

  • Schiaparelli

  • Jil Sander

  • Chanel

  • Fendi

На становление широких брюк в качестве основной тенденции повлиял не только повсеместный отказ от скинни (от них открестился даже Эди Слиман своей последней коллекцией), который планомерно захватывал умы дизайнеров последние несколько лет, но и пандемия. Коронавирус смешал как планы людей на будущее, так и понятия домашнего и офисного, домашнего и выходного. Пижамные штаны проникли в нашу жизнь и в наш гардероб. Дизайнеры сопротивляться не стали.

  • Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 26 250 руб.

  • Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 281 000 руб.

  • Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 60 300 руб.

Даже самые верные эстетике откровенной сексуальности дизайнеры сейчас предлагают широкие брюки. Например, Том Форд, визуальным предпочтениям которого такая модель не то, чтобы близка. А те бренды, в ДНК которых заложена определенная свобода наравне с минимализмом, отныне по праву считаются амбассадорами тенденции.

  • Lanvin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.

  • Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 750 руб.

  • Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 350 руб. 

Тем более, что требования к брюкам заканчиваются фасоном. По части цветов есть, где разгуляться, как дизайнерам, так и нам — покупателям. Правда, не советуем носить Chloé цвета пыльной розы в сезон петербургских дождей. Вообще ультрадлинные брюки, как у стритстайлеров, лучше оставить до безопасных погодных условий. Длина на каждый день должна балансировать на грани: закрывать полностью подошву обуви, но не соприкасаться с полом.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 294 500 руб. 

  • Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 186 200 руб.

  • Sandro, Большой пр., 57/1

  • Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 550 руб.

  • MM6, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 100 руб.

  • Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 65 900 руб.

Еще один повседневный вариант — кожаные брюки или широкие джинсы. Но никаких укорченных моделей. Здесь работает все вместе — объем и длина. Высоту талии оставляем на ваше усмотрение, как и материал.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.

  • Alexander Wang, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 250 руб.

  • Y's, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 67 950 руб.

Проблем с поиском подходящей трендовой модели быть не должно — широкие брюки представлены не только в люксовом сегменте, но и в мидл, и в демократичном. 

  • Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 5 900 руб.

  • OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10, 13 800 руб.

  • My 812, Каменноостровский пр., 54, 7 700 руб.

  • Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 3 199 руб.

Петербургские дизайнеры тоже предлагают отличные интерпретации главного тренда. Широкие брюки в соответсвии со всеми фэшн-заповедями есть в Ushatava, OSOME 2 SOME, My 812, Urbantiger. Носим как с рубашками оверсайз, футболками, водолазками, так и с корсетами.

А пионером широких брюк среди российских дизайнеров была Олеся Шиповская. В 2018 году модели Lesyanebo пудровых оттенков уже носила Джиджи Хадид. Конечно, в паре со свободным однобортным жакетом.

  • Ботильоны Fendi, Babochka, Невский пр., 153, 85 000 руб

  • Туфли Manolo Blahnik, Babochka, Невский пр., 153, 75 500 руб.

  • Тапочки Homies, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи

  • Туфли Gray Matters, Babochka, Невский пр., 153, 27 370 руб.

  • Кроссовки PUMA х Helly Hansen, PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Резиновые ботинки Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 100 руб.

  • Кроссовки-таби Reebok x Maison Margiela, онлайн на сайте ЦУМа

  • Ботильоны & Other Stories, онлайн-магазин, 10 990 руб.

  • Кеды Vans Fabiana Delfino Collection, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Челси & Other Stories, онлайн-магазин, 12 990 руб.

Бонусом к подборке широких длинных брюк мы собрали топ-10 пар обуви, с которой можно носить главный тренд сезона: челси, кеды, ботильоны на каблуке с квадратным носим, классические лодочки, таби и даже резиновые ботинки. Закрепляем пройденное: штанина должна полностью закрывать подошву или каблук. 

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