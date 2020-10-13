7 главных тенденций по итогам мировых Недель моды: что покупать и носить уже сейчас

На прошлой неделе завершился месяц Недель моды, мы проанализировали коллекции и выделили основные тенденции сезона весна-лето 2021, от которых не скрыться в ближайшие полгода. Заодно предлагаем проверить их жизнеспособность не на подиуме и в лукбуках, а в реальной жизни. «Собака.ru» собрала тренды, которые можно легко адаптировать под себя — причем уже сейчас.