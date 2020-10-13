На прошлой неделе завершился месяц Недель моды, мы проанализировали коллекции и выделили основные тенденции сезона весна-лето 2021, от которых не скрыться в ближайшие полгода. Заодно предлагаем проверить их жизнеспособность не на подиуме и в лукбуках, а в реальной жизни. «Собака.ru» собрала тренды, которые можно легко адаптировать под себя — причем уже сейчас.
7 главных тенденций по итогам мировых Недель моды: что покупать и носить уже сейчас
Широкие брюки
Абсолютный тренд — от линии завышенной талии до окончания длины брючины. Брюки максимально свободного силуэта представили Stella McCartney, Louis Vuitton, Jil Sander, Chanel, Nina Ricci, Victoria Beckham, Chloé, Loewe, The Row, Balenciaga. В выборе цветов и фактур мы неограниченны, да и вообще можно смело запасаться несколькими вариантами свободных брюк. Например, артистическими, как у Loewe, кожаными, как у Jil Sander, джинсовыми, как у Chanel, и минималистичными, как у The Row.
Лимонный цвет
Институт цвета Pantone не ошибался, когда пророчил лимонному звание главного оттенка весенне-летнего сезона. Его правоту доказали Prada, Valentino, Acne Studios, Christian Siriano, Jason Wu, Nina Ricci, Jil Sander. Лимонным может быть все: сумки, обувь, верхняя одежда, юбки, платья. Цвет не очень петербургский, но вдруг вы давно хотели вырваться из черных пальто и серых худи.
Кимоно
Или тренч, похожий на кимоно. Главное условие — отсутсвие застежек. Как, например, у Prada. А звание главного адепта кимоно в этом сезоне достается, конечно, Dior. Мария Грация-Кьюри сделала кимоно одной из центральных вещей весенне-летней коллекции бренда.
Длина мини
Старая добрая проверенная мини-юбка сделала половину показов на fashion month. Главной героиней коллекций она не стала, но намекала, что ее присутствие в гардеробе обязательно и желательно. Особенно красноречивая длина мини была у Miu Miu, Versace, Christian Siriano, Dolce & Gabbana, Etro, Giambattista Valli, Kenzo, Stella McCartney, Tom Ford, Valentino.
Спортивный костюм
Пожалуй, самая комфортная тенденция. И ожидаема, учитывая затяжной локдаун и массовые переходы на удаленную работу. Достойные варианты униформы нового времени показали Balenciaga и Miu Miu.
Топы-бра
Еще одно перемещение из домашнего в повседневное, а заодно и мощный камбэк (из нулевых). В показах и лукбуках засилие топов-бра. Носить их можно по-разному: под пиджаки и жилеты (Hermès, Dolce & Gabbana, Versace), самостоятельно (Christian Siriano, Etro), поверх платьев, рубашек и водолазок (Simone Rocha, Jason Wu). Еще один вариант — имитация бра, как у Stella McCartney.
Политические заявления
Призвали голосовать Louis Vuitton и Christian Siriano. «Не густо», — скажете вы, «Главное начать», — ответим мы.
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