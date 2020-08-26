Подробностей о коллекции +J пока немного: она будет состоять из лаконичных, сдержанных и универсальных вещей (каких еще ожидать от японского бренда и дизайнера-модерниста) для женщин и мужчин. Дата выхода коллаборация пока тоже не уточняется, известно только, что купить одежду от Uniqlo и Джил Сандер можно будет этой осенью.
Uniqlo снова делают коллаборацию с дизайнером Джил Сандер
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Джил Сандер
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Коллекция Uniqlo +J 2010 года
Напомним, что японский бренд и Джил Сандер — немецкий дизайнер, создательница модного дома Jil Sander (сейчас она не имеет к нему отношения) и названная королева минимализма, работают вместе не впервые. Они сотрудничали в 2009 году, когда дизайнер стала креативным консультантом марки. Тогда у Сандер и Uniqlo также вышла совместная коллекция.
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