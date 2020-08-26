Uniqlo снова делают коллаборацию с дизайнером Джил Сандер

Подробностей о коллекции +J пока немного: она будет состоять из лаконичных, сдержанных и универсальных вещей (каких еще ожидать от японского бренда и дизайнера-модерниста) для женщин и мужчин. Дата выхода коллаборация пока тоже не уточняется, известно только, что купить одежду от Uniqlo и Джил Сандер можно будет этой осенью.