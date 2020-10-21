Флагманский магазин H&M на Невском проспекте закрылся

До магазина H&M во флигеле здания на Невском, 80 находился кинотеатр «Паризиана». В 1914—1917 годах он был культовым местом для представителей кинематографии — искусствоведов и журналистов, не прекращал работу в военное время и был закрыт в 2007 году указом Валентины Матвиенко.