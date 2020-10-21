Информация о том, что магазин шведского бренда съезжает из здания на Невском проспекте, 80, в формате слухов обсуждалась последние две недели. Сегодня слухи подтвердились — флагман H&M после 10 лет работы (магазин открылся в 2010 году) действительно закрылся.
Флагманский магазин H&M на Невском проспекте закрылся
До магазина H&M во флигеле здания на Невском, 80 находился кинотеатр «Паризиана». В 1914—1917 годах он был культовым местом для представителей кинематографии — искусствоведов и журналистов, не прекращал работу в военное время и был закрыт в 2007 году указом Валентины Матвиенко.
Фото: Foursquare.com
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