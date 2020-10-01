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В России заработают онлайн-магазины ARKET, & Other Stories, Weekday и Monki

Вслед за новостью о запуске интернет-магазина COS, шведская компания объявила о старте работы в онлайновом формате еще нескольких своих брендов: ARKET, & Other Stories, Weekday и Monki. Доставку вещей и аксессуаров марок можно будет оформить не только в пределах Петербурга и Москвы, но и по всей России. Пока неизвестно, когда интернет-магазины заработают, но это точно случится осенью.

  • ARKET

Информацию о старте онлайн-продаж можно получать, подписавшись на новостную рассылку COS, Weekday, Monki, & Other Stories и ARKET. Подписавшимся также обещают приветственную скидку 20% и бесплатную доставку при первом заказе.

Татьяна Зиза,
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