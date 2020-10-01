В России заработают онлайн-магазины ARKET, & Other Stories, Weekday и Monki

Вслед за новостью о запуске интернет-магазина COS, шведская компания объявила о старте работы в онлайновом формате еще нескольких своих брендов: ARKET, & Other Stories, Weekday и Monki. Доставку вещей и аксессуаров марок можно будет оформить не только в пределах Петербурга и Москвы, но и по всей России. Пока неизвестно, когда интернет-магазины заработают, но это точно случится осенью.