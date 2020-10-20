Первый дроп бренд и нью-йоркский The Museum of Modern Art выпустили в сентябре, новая серия — продолжение сотрудничества музея и Vans. На этот раз кеды, одежду и аксессуары украсили работы Эдварда Мунка, Джексона Поллока, Любови Поповой и Фейт Рингголд.
«Свободу женщине сейчас»: Vans показали второй дроп, созданный вместе с MoMА
Кеды Vans Era, рюкзак, футболку и худи украсила самая известная картина Эдварда Мунка «Крик» 1895 года, работу «Один: Номер 31» Джексона Поллока можно увидеть на Vans Authentic, а также на рубашке и кепке, картина «Без названия» авангардистки Любови Поповой стала основой для принтов на Vans Sk8-Hi, флисовом свитшоте и футболке, а живописец, писательница, скульптор, автор перформансов и активистка Фейт Рингголд и вовсе приняла непосредственное участие в создании дропа. Под ее руководством дизайнеры Vans и MoMA перенесли феминистские постеры Рингголд на Vans Era. «Женщина, освободи себя сама» (1971) — на правую сторону, «Свободу женщине сейчас» (1931) — на левую, а на кеды — обвинительные требования, выдвинутые Анджеле Дэвис при аресте. Модель Classic Slip-On вдохновлена иллюстрированной книгой активистки Seven Passages to a Flight, над которой Рингголд работала в 90-е годы — на ватерлинии кроссовок ее цитата, написанная, будто от руки: «Моя мама говорила, что мне придется работать вдвое больше, чтобы пройти вдвое меньше».
Вещи из второго дропа Vans x MoMA появятся в официальных магазинах и на сайте бренда в ноябре.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.