«Свободу женщине сейчас»: Vans показали второй дроп, созданный вместе с MoMА

Кеды Vans Era, рюкзак, футболку и худи украсила самая известная картина Эдварда Мунка «Крик» 1895 года, работу «Один: Номер 31» Джексона Поллока можно увидеть на Vans Authentic, а также на рубашке и кепке, картина «Без названия» авангардистки Любови Поповой стала основой для принтов на Vans Sk8-Hi, флисовом свитшоте и футболке, а живописец, писательница, скульптор, автор перформансов и активистка Фейт Рингголд и вовсе приняла непосредственное участие в создании дропа. Под ее руководством дизайнеры Vans и MoMA перенесли феминистские постеры Рингголд на Vans Era. «Женщина, освободи себя сама» (1971) — на правую сторону, «Свободу женщине сейчас» (1931) — на левую, а на кеды — обвинительные требования, выдвинутые Анджеле Дэвис при аресте. Модель Classic Slip-On вдохновлена иллюстрированной книгой активистки Seven Passages to a Flight, над которой Рингголд работала в 90-е годы — на ватерлинии кроссовок ее цитата, написанная, будто от руки: «Моя мама говорила, что мне придется работать вдвое больше, чтобы пройти вдвое меньше».