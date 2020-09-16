Результатом сотрудничества нью-йоркского The Museum of Modern Art и бренда стали вещи с элементами картин Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Клода Моне, Эдварда Мунка, Джексона Поллока, Любови Поповой и Фейт Ринголд. Коллекция поделена на два дропа: первый выйдет 30 сентября, второй — в ноябре. Сентябрьский состоит из айтемов с работами трех художников: Дали, Кандинского и Моне.
Картины Кандинского, Моне, Дали на кедах и худи: Vans выпустили коллекцию с музеем MoMА
Картина «Постоянство памяти» 1931 года сюрреалиста Дали украшает кеды Vans Old Skool Twist с контрастной черной линией, напоминающей штрих кисти, на яркой подошве, а также худи и лонгслив. Среди работ Кандинского для коллекции была выбрана картина «Оранжевое» времен учебы художника в немецкой школе искусства и дизайна Bauhaus — силуэт Classic Slip-On посвящен исследованию абстракции и знаков, этот же мотив — на футболке с круглым вырезом и кепке. А на рюкзаке, флисовом худи и кепке цикл «Кувшинки» лидера импрессионистов Клода Моне, над которым он работал последние годы жизни в Живерни.
В Vans x MoMa также входят кеды ComfyCush Old Skool и Era, футболки, лонгсливы и аксессуары с айдентикой MoMA и детская линейка, призванная помочь ребенку разобраться в теории цвета.
Вещи из коллекции Vans x MoMa будут доступны с 30 сентября в магазинах и на сайте бренда.
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