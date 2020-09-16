Картины Кандинского, Моне, Дали на кедах и худи: Vans выпустили коллекцию с музеем MoMА

В Vans x MoMa также входят кеды ComfyCush Old Skool и Era, футболки, лонгсливы и аксессуары с айдентикой MoMA и детская линейка, призванная помочь ребенку разобраться в теории цвета.

Вещи из коллекции Vans x MoMa будут доступны с 30 сентября в магазинах и на сайте бренда.