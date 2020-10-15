В Outlet Village Пулково пройдет закрытая распродажа

Осенняя закрытая распродажа Private Sale продлится с 19 по 25 октября. В это время в магазинах Outlet Village Пулково будут действовать дополнительные скидки 20% и специальные предложения. Доступны они всем участникам программы лояльности OV Club. Еще можно успеть оформить карту OV Club в информационном центре аутлета.