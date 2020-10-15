Осенняя закрытая распродажа Private Sale продлится с 19 по 25 октября. В это время в магазинах Outlet Village Пулково будут действовать дополнительные скидки 20% и специальные предложения. Доступны они всем участникам программы лояльности OV Club. Еще можно успеть оформить карту OV Club в информационном центре аутлета.
В Outlet Village Пулково пройдет закрытая распродажа
Среди участников закрытой распродажи: Pop-Up Outlet BABOCHKA (Armani Exchange, Emporio Armani, MAX&Co., Valentino, Lanvin, Brioni), Lacoste, Michael Kors, Furla и другие бренды.
Подробности можно уточнить по телефону +7 968 832 37 54
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