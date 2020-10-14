Ода минимализму: собираем гардероб в Outlet Village Пулково

Присоединившись к программе лояльности OV Club, вы получите доступ ко всем закрытым распродажам, дополнительные скидки и предложения на товары избранных брендов, приглашения на специальные мероприятия и открытия магазинов. Оформить карту лояльности клуба легко на сайте Outlet Village Пулково либо в информационном центре.

В дни акции предъявите свою карту OV Club в информационном центре и получите специальную открытку, которую предъявите на кассах магазинов.