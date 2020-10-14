Блогер и креативный директор бренда 31gate Мария Червоткина – настоящий эксперт в том, как сочетать лаконичные вещи так, чтобы получалось небанально и нескучно. И продемонстрировала это, собрав стильные образы в Outlet Village Пулково. Вдохновившись, советуем самим отправиться в аутлет: с 19 по 25 октября там пройдет private sale. А значит, все вещи можно купить с дополнительной скидкой 20% – и это от уже сниженной цены! Не забудьте оформить карту лояльности OV Club: именно она служит пропуском на закрытую распродажу, в которой участвует более 100 брендов.
Ода минимализму: собираем гардероб в Outlet Village Пулково
-
На Марии: бадлон Lacoste (старая цена 15480 руб., цена Outlet Village Pulkovo 10836 руб.), платье Charuel (старая цена 13990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.), юбка Charuel (старая цена 5490 руб., цена Outlet Village Pulkovo 3790 руб.), сапоги Rendez-vous (старая цена 2190 руб., цена Outlet Village Pulkovo 1750 руб.).
-
На Марии: бадлон Lacoste (старая цена 15480 руб., цена Outlet Village Pulkovo 10836 руб.), платье Charuel (старая цена 13990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.), юбка Charuel (старая цена 5490 руб., цена Outlet Village Pulkovo 3790 руб.), сапоги Rendez-vous (старая цена 2190 руб., цена Outlet Village Pulkovo 1750 руб.).
-
На Марии: бадлон Lacoste (старая цена 15480 руб., цена Outlet Village Pulkovo 10836 руб.), платье Charuel (старая цена 13990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.), юбка Charuel (старая цена 5490 руб., цена Outlet Village Pulkovo 3790 руб.), сапоги Rendez-vous (старая цена 2190 руб., цена Outlet Village Pulkovo 1750 руб.).
-
На Марии: бадлон Lacoste (старая цена 15480 руб., цена Outlet Village Pulkovo 10836 руб.), платье Charuel (старая цена 13990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.), юбка Charuel (старая цена 5490 руб., цена Outlet Village Pulkovo 3790 руб.), сапоги Rendez-vous (старая цена 2190 руб., цена Outlet Village Pulkovo 1750 руб.).
Объединить в одном образе платье, классическую юбку, резиновые сапоги и ироничный бадлон Lacoste с принтом из фирменных крокодильчиков? Да – и получить идеальный образ для осенней непогоды! Получилось лаконично, но ни капли не скучно: хочется рассматривать каждую деталь.
-
На Марии: тренч Charuel (старая цена 12 990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.) и лонгслив (старая цена 3700 руб., цена Outlet Village Pulkovo 2200 руб.) и джинсы (старая цена 9900 руб., цена Outlet Village Pulkovo 6900 руб.) Levi’s.
-
-
На Марии: бадлон Lacoste (старая цена 15480 руб., цена Outlet Village Pulkovo 10836 руб.), платье Charuel (старая цена 13990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.), юбка Charuel (старая цена 5490 руб., цена Outlet Village Pulkovo 3790 руб.), сапоги Rendez-vous (старая цена 2190 руб., цена Outlet Village Pulkovo 1750 руб.).
-
На Марии: бадлон Lacoste (старая цена 15480 руб., цена Outlet Village Pulkovo 10836 руб.), платье Charuel (старая цена 13990 руб., цена Outlet Village Pulkovo 9090 руб.), юбка Charuel (старая цена 5490 руб., цена Outlet Village Pulkovo 3790 руб.), сапоги Rendez-vous (старая цена 2190 руб., цена Outlet Village Pulkovo 1750 руб.).
Чтобы в стремлении к минимализму не превратить гардероб в набор одинаковых базовых вещей, потребуются акцентные детали. Мария разбавила свои образы акцентными сумками, бейсболкой синего цвета и свитшотом с ярким принтом.
Собрать идеальный гардероб в стиле минимализм можно в Outlet Village Пулково. Во-первых, это выгодно, а во-вторых, безопасно: здесь соблюдаются все меры безопасности, а сам шопинг проходит на свежем воздухе. В Rendez-vous советуем отправиться за обувью для осенней непогоды, в Charuel – за стильным офисным комплектом, а еще здесь вы найдете идеально сидящие левайсы и сможете подобрать спортивный гардероб для всей семьи. И, конечно, приобрести вещи Armani Exchange, Lacoste, MAX&Co, Valentino и других марок с мировым именем со скидками от 30 до 70%. А во время закрытой распродажи – с дополнительной скидкой 20%. В распродаже участвует более 100 брендов!
Присоединившись к программе лояльности OV Club, вы получите доступ ко всем закрытым распродажам, дополнительные скидки и предложения на товары избранных брендов, приглашения на специальные мероприятия и открытия магазинов. Оформить карту лояльности клуба легко на сайте Outlet Village Пулково либо в информационном центре.
В дни акции предъявите свою карту OV Club в информационном центре и получите специальную открытку, которую предъявите на кассах магазинов.
Адрес Outlet Village Пулково: Пулковское шоссе, дом 60, корпус 1
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.