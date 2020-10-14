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50 вещей лимонного (главного в этом сезоне!) оттенка — для борьбы с хандрой

Сначала институт цвета Pantone объявил лимонный главным оттенком сезона весна-лето 2021, а потом мы увидели его обилие в коллекциях на Неделях моды. Неоспоримо: вещь, обувь или аксессуар цвета Illuminating нам срочно нужны (и вам тоже)! Бренды предлагают сначала дождаться весны, но мы не советуем затягивать (если только ремень лимонного оттенка на поясе).

  • Jil Sander весна-лето 2021

Верхняя одежда

Куртки, пальто и дубленки лимонного цвета способны не только превратить вас в трендсеттера, но и сделать самым заметным человеком (в прямом смысле этого слова) на улицах Петербурга.

  • Дубленка Drome, Babochka, Невский пр., 153, 189 600 руб.

  • Пуховик Arctic Explorer, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 900 руб.

  • Жилет UNIQLO, Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 3 999 руб.

  • Пальто United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 14 999 руб.

  • Куртка Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 21 990 руб.

  • Valentino весна-лето 2021

На выход

Блузы, юбки, платья и костюмы: вечерний образ вполне может быть тотал лимонным.

  • Платье MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 150 руб.

  • Блуза Maje, Большой пр., 57/1

  • Блуза REDValentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 350 руб.

  • Платье Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 336 500 руб.

  • Шелковая рубашка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 69 900 руб.

  • Шелковые брюки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 66 100 руб.

  • Юбка ERDEM, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 34 900 руб.

  • Блуза Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 599 руб.

  • Шелковая юбка Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 113 800 руб.

  • Блуза Caractere, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 13 900 руб. 

  • Jason Wu весна-лето 2021

Кэжуал

Солнца в Петербурге, как известно, не то, чтобы много. Есть шанс самому стать солнцем и поднимать настроение окружающим ежедневно.  

  • Бадлон Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 63 500 руб.

  • Рубашка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 850 руб.

  • Водолазка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.

  • Брюки Agolde, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 050 руб.

  • Кардиган Celine, Babochka, Невский пр., 153, 127 500 руб.

  • Джемпер Isabel Marant, Babochka, Невский пр., 153

  • Свитер Ugly Sweater Club, Рубинщтейна, 23, 9 700 руб.

  • Джемпер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 499 руб.

  • Loewe весна-лето 2021

Сумки

Если до лимонного тотал лука вы еще не созрели, то вполне можно  вливаться в тренды начав с сумок. Тем более, что к оттенку удачно обратился как люкс, так и масс-маркет.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 199 500 руб.

  • Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 100 руб.

  • UNIQLO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб,

  • The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 141 500 руб.

  • Fetiche, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 26 500 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 599 руб.

  • Кошелек United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 499 руб.

  • By Far, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 350 руб.

  • Louis Vuitton весна-лето 2021

Обувь

Еще один безопасный вариант эксперимента — сапоги, мюли, туфли, кроссовки. Так, например, поступил Николя Жескьер в женской коллекции  Louis Vuitton весна-лето 2021.

  • Сапоги Jil Sander, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 111 500 руб.

  • Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Мюли Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 050 руб.

  • Утепленные кроссовки Reebok ZIG KINETICA EDGE, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 999 руб.

  • Etro весна-лето 2021

Релакс

Толстовки, футболки, худи: расслабленные образы требуют расслабленных или хотя бы настраивающих на позитив цветов. 

  • Футболка UNIQLO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.

  • Футболка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 299 руб.

  • Толстовка Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 600 руб.

  • Худи Saint-Tokio, Уральская, 13, 7 300 руб.

  • Поло PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а 

  • Толстовка Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 12 990 руб.

  • Футболка Sandro, Большой пр., 57/1

  • Футболка Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 4 490 руб.

  •  Miu Miu весна-лето 2021

Детали

Розовые очки сняли — лимонные надели. Мир больше не кажется прекрасным, но определенно в этом оттенке он дружелюбнее.

  • Ремень Marni, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 8 940 руб,

  • Солнцезащитные очки Gucci, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 16 190 руб.

  • Носки Au Pont Rouge, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 300 руб.

  • Шарф Caractere, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 900 руб. 

Татьяна Зиза,
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