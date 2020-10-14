50 вещей лимонного (главного в этом сезоне!) оттенка — для борьбы с хандрой

Сначала институт цвета Pantone объявил лимонный главным оттенком сезона весна-лето 2021, а потом мы увидели его обилие в коллекциях на Неделях моды. Неоспоримо: вещь, обувь или аксессуар цвета Illuminating нам срочно нужны (и вам тоже)! Бренды предлагают сначала дождаться весны, но мы не советуем затягивать (если только ремень лимонного оттенка на поясе).