Сначала институт цвета Pantone объявил лимонный главным оттенком сезона весна-лето 2021, а потом мы увидели его обилие в коллекциях на Неделях моды. Неоспоримо: вещь, обувь или аксессуар цвета Illuminating нам срочно нужны (и вам тоже)! Бренды предлагают сначала дождаться весны, но мы не советуем затягивать (если только ремень лимонного оттенка на поясе).
50 вещей лимонного (главного в этом сезоне!) оттенка — для борьбы с хандрой
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Jil Sander весна-лето 2021
Верхняя одежда
Куртки, пальто и дубленки лимонного цвета способны не только превратить вас в трендсеттера, но и сделать самым заметным человеком (в прямом смысле этого слова) на улицах Петербурга.
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Дубленка Drome, Babochka, Невский пр., 153, 189 600 руб.
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Пуховик Arctic Explorer, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 900 руб.
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Жилет UNIQLO, Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 3 999 руб.
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Пальто United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 14 999 руб.
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Куртка Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 21 990 руб.
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Valentino весна-лето 2021
На выход
Блузы, юбки, платья и костюмы: вечерний образ вполне может быть тотал лимонным.
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Платье MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 150 руб.
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Блуза Maje, Большой пр., 57/1
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Блуза REDValentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 350 руб.
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Платье Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 336 500 руб.
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Шелковая рубашка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 69 900 руб.
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Шелковые брюки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 66 100 руб.
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Юбка ERDEM, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 34 900 руб.
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Блуза Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 599 руб.
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Шелковая юбка Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 113 800 руб.
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Блуза Caractere, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 13 900 руб.
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Jason Wu весна-лето 2021
Кэжуал
Солнца в Петербурге, как известно, не то, чтобы много. Есть шанс самому стать солнцем и поднимать настроение окружающим ежедневно.
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Бадлон Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 63 500 руб.
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Рубашка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 850 руб.
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Водолазка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.
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Брюки Agolde, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 050 руб.
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Кардиган Celine, Babochka, Невский пр., 153, 127 500 руб.
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Джемпер Isabel Marant, Babochka, Невский пр., 153
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Свитер Ugly Sweater Club, Рубинщтейна, 23, 9 700 руб.
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Джемпер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 499 руб.
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Loewe весна-лето 2021
Сумки
Если до лимонного тотал лука вы еще не созрели, то вполне можно вливаться в тренды начав с сумок. Тем более, что к оттенку удачно обратился как люкс, так и масс-маркет.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 199 500 руб.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 100 руб.
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UNIQLO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб,
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The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 141 500 руб.
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Fetiche, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 26 500 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 599 руб.
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Кошелек United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 499 руб.
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By Far, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 350 руб.
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Louis Vuitton весна-лето 2021
Обувь
Еще один безопасный вариант эксперимента — сапоги, мюли, туфли, кроссовки. Так, например, поступил Николя Жескьер в женской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2021.
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Etro весна-лето 2021
Релакс
Толстовки, футболки, худи: расслабленные образы требуют расслабленных или хотя бы настраивающих на позитив цветов.
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Футболка UNIQLO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Футболка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 299 руб.
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Толстовка Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 600 руб.
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Худи Saint-Tokio, Уральская, 13, 7 300 руб.
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Поло PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Толстовка Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 12 990 руб.
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Футболка Sandro, Большой пр., 57/1
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Футболка Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 4 490 руб.
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Miu Miu весна-лето 2021
Детали
Розовые очки сняли — лимонные надели. Мир больше не кажется прекрасным, но определенно в этом оттенке он дружелюбнее.
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