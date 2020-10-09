Чек-лист: как ухаживать за обувью в дождливую погоду

1. Самый простой способ уберечь обувь — временно перейти на резиновые сапоги, галоши, кроссовки из гладкой кожи или синтетических материалов. Аргумент в пользу таких пар прост — их легче чистить.

2. Необходимо запастись водоотталкивающим воском или кремом и активно увлажнять им кожаную обувь. После нанесения средств, необходимо оставить обувь в покое на 20 минут, а еще лучше обернуть ее на это время тканью. Если пара замшевая, выбирайте водоотталкивающий спрей — кремообразные субстанции и замша несовместимы.

3. Перед тем, как приступать к водоотталкивающим процедурам, нужно высушить обувь. Но никаких батарей и фенов! Трещины и деформация кожи никому не нужны. Работающая и безопасная альтернатива — набить обувь бумагой или купить деревянные колодки — дерево и бумага впитают влагу.

4. Еще один пункт, который выполняется до нанесения водоотталкивающих средств, — чистка. Лучше всего делать это обувным очищающим молочком. А вот после всех очистительно-увлажнительных процедур, можно придать кожаной паре блеск, отполировав с помощью воска и добавленной к нему капли воды.

5. Важно не лениться обрабатывать обувь. В идеале — ежедневно перед выходом на улицу.

6. Чтобы защитить кожаную подошву от распада, на нее можно поставить профилактику.

7. Неприятные разводы на кожаной обуви лучше всего удалять мягкой тряпочкой, смоченной в слабом уксусном растворе.

8. Не рекомендуется носить одну и ту же пару каждый день. Чередование — еще один способ сохранить обувь в первозданном виде.

9. Перед обработкой, лучше снимать с обуви нее шнурки (если таковые имеются).

10. Вариант для ленивых — сервисы по восстановлению обуви. Но доводить свои Маквины до предсмертного состояния все-таки жалко.