Что мне снег, что мне зной: 50 пар обуви для любой осенней погоды

Ботфорты, ботильоны, казаки, лоферы, резиновые сапоги, кроссовки, кеды, туфли: зачем выбирать, если можно иметь все. Тем более, что осенняя погода непредсказуема и с равным успехом вам пригодится как пара с рифленой подошвой, которая удержит на первом льду, так и туфли с носами из 90-х для атмосферного променада среди опавших листьев. С учетом всех метеорологических особенностей и неожиданностей «Собака.ru» сделала подборку обуви, которая точно будет актуальна и необходима осенью. В общем, обувайтесь как петербуржцы!