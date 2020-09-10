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Что мне снег, что мне зной: 50 пар обуви для любой осенней погоды

Ботфорты, ботильоны, казаки, лоферы, резиновые сапоги, кроссовки, кеды, туфли: зачем выбирать, если можно иметь все. Тем более, что осенняя погода непредсказуема и с равным успехом вам пригодится как пара с рифленой подошвой, которая удержит на первом льду, так и туфли с носами из 90-х для атмосферного променада среди опавших листьев. С учетом всех метеорологических особенностей и неожиданностей «Собака.ru» сделала подборку обуви, которая точно будет актуальна и необходима осенью. В общем, обувайтесь как петербуржцы!

  • Высокие ботильоны Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 200 руб.

  • Ботфорты Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 164 000 руб.

  • Сапоги Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 107 200 руб.

  • Сапоги Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 900 руб.

  • Сапоги Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 39 900 руб.

  • Сапоги Barbara Bui, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 16 950 руб.

  • Ботфорты Claudie Pierlot

  • Полусапоги Zocal, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 35 900 руб.

Сапоги и ботфорты точно пригодятся, если придется преодолевать лужи, но кроме пользы практической у них есть функция эстетическая. Любая из пар подойдет и для ужина в Bio My Biо или неистового рейва в К-30. 

  • Ботинки Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 600 руб.

  • Мужские кеды Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 900 руб.

  • Челси Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 80 700 руб.

  • Резиновые сапоги REDValentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 950 руб.

  • Мужские резиновые слипоны Swims, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 650 руб.

  • Мужские кроссовки Flower Mountain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 550 руб.

  • Ботильоны Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 800 руб.

  • Сапоги Sandro, Большой пр., 57/1

  • Кеды Vans Old Skool Pro Lizzie, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Ботильоны Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 80 900 руб.

Разрушаем шаблоны, выбирая светлую обувь на осень. Предугадывая ваши опасения, заверяем: многие из предложенных вариантов созданы из материалов, которым нестрашна непогода, да и сухих дней, наверняка, будет предостаточно, чтобы прогуляться как в кожаных ботильонах Bottega Veneta, так и в замшевых кедах Vans Old Skool Pro Lizzie. А на случай сомнений есть резиновые сапоги REDValentino.

  • Высокие кеды Vans Tiger Patchwork Pack, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки PUMA x RHUDE Cell King, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Мужские кроссовки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 950 руб.

  • Кроссовки Golden Goose Deluxe Brand, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 600 руб.

  • Мужские кроссовки BOSS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 23 000 руб.

  • Кроссовки Claudie Pierlot

  • Кеды Sandro, Большой пр., 57/1

  • Кеды Vans Vans UltraRange EXO, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки Sandro, Большой пр., 57/1

Невозможно представить какое-то ни было время года без кроссовок, поэтому и не будем. К тому же, к осени многие бренды выпустили достойные коллаборация и новинки. Например, Vans Tiger Patchwork Pack, оформленные в технике лоскутного шитья, или PUMA Cell King, созданные в коллаборации со стритвир-маркой RHUDE.

  • Туфли The Row, Babochka, Невский пр., 153, 89 300 руб.

  • Туфли Stuart Weitzman, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 10 950 руб.

  • Туфли Gray Matters, Babochka, Невский пр., 153, 27 370 руб.

  • Мужские лоферы Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 100 руб.

  • Туфли Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 19 350 руб.

  • Мужские лоферы Tiger Of Sweden, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 9 450 руб.

  • Лоферы Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 20 900 руб.

  • Кожаные лоферы MSGM, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 950 руб.

  • Мужские лоферы Lanvin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 000 руб.

  • Лоферы Claudie Pierlot

  • Замшевые туфли Aquazzura, Babochka, Невский пр., 153, 42 000 руб.

  • Туфли Hogl, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 15 990 руб.

  • Кожаные слипоны NO.21, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 450 руб.

При желании в туфлях, лоферах и слипонах вполне можно проходить до середины октября. К тому же, пока осень благоволит. Поэтому не лишайте себя возможности продлить летнее настроение и походить налегке. 

  • Ботильоны Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 59 360 руб.

  • Казаки Sandro, Большой пр., 57/1

  • Ботинки Peter Kaiser, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 21 900 руб.

  • Ботинки Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб.

  • Мужские ботинки Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 800 руб.

  • Ботильоны Max & Co, Babochka, Невский пр., 153, 10 800 руб.

  • Ботинки Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 29 900 руб.

  • Ботинки Giuseppe Zanotti, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 9 950 руб.

  • Ботинки Claudie Pierlot

  • Ботинки Sandro, Большой пр., 57/1

Наконец, самый традиционный вариант — ботинки. Отыграться предлагаем на моделях, среди которых и челси, и казаки, и массивные пары на рифленой подошве, и элегантные на устойчивом небольшом каблуке. В таких можно не только гулять по Петроградке, но и быстро убежать в укрытие, если польет дождь.

Татьяна Зиза,
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