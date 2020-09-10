Ботфорты, ботильоны, казаки, лоферы, резиновые сапоги, кроссовки, кеды, туфли: зачем выбирать, если можно иметь все. Тем более, что осенняя погода непредсказуема и с равным успехом вам пригодится как пара с рифленой подошвой, которая удержит на первом льду, так и туфли с носами из 90-х для атмосферного променада среди опавших листьев. С учетом всех метеорологических особенностей и неожиданностей «Собака.ru» сделала подборку обуви, которая точно будет актуальна и необходима осенью. В общем, обувайтесь как петербуржцы!
Что мне снег, что мне зной: 50 пар обуви для любой осенней погоды
-
Высокие ботильоны Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 200 руб.
-
Ботфорты Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 164 000 руб.
-
Сапоги Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 107 200 руб.
-
Сапоги Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 900 руб.
-
Сапоги Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 39 900 руб.
-
Сапоги Barbara Bui, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 16 950 руб.
-
Ботфорты Claudie Pierlot
-
Полусапоги Zocal, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 35 900 руб.
Сапоги и ботфорты точно пригодятся, если придется преодолевать лужи, но кроме пользы практической у них есть функция эстетическая. Любая из пар подойдет и для ужина в Bio My Biо или неистового рейва в К-30.
-
Ботинки Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 600 руб.
-
Мужские кеды Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 900 руб.
-
Челси Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 80 700 руб.
-
Резиновые сапоги REDValentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 950 руб.
-
Мужские резиновые слипоны Swims, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 650 руб.
-
Мужские кроссовки Flower Mountain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 550 руб.
-
Ботильоны Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 800 руб.
-
Сапоги Sandro, Большой пр., 57/1
-
Кеды Vans Old Skool Pro Lizzie, «Галерея», Лиговский пр., 30а
-
Ботильоны Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 80 900 руб.
Разрушаем шаблоны, выбирая светлую обувь на осень. Предугадывая ваши опасения, заверяем: многие из предложенных вариантов созданы из материалов, которым нестрашна непогода, да и сухих дней, наверняка, будет предостаточно, чтобы прогуляться как в кожаных ботильонах Bottega Veneta, так и в замшевых кедах Vans Old Skool Pro Lizzie. А на случай сомнений есть резиновые сапоги REDValentino.
-
Высокие кеды Vans Tiger Patchwork Pack, «Галерея», Лиговский пр., 30а
-
Кроссовки PUMA x RHUDE Cell King, «Галерея», Лиговский пр., 30а
-
Мужские кроссовки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 950 руб.
-
Кроссовки Golden Goose Deluxe Brand, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 600 руб.
-
Мужские кроссовки BOSS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 23 000 руб.
-
Кроссовки Claudie Pierlot
-
Кеды Sandro, Большой пр., 57/1
-
Кеды Vans Vans UltraRange EXO, «Галерея», Лиговский пр., 30а
-
Кроссовки Sandro, Большой пр., 57/1
Невозможно представить какое-то ни было время года без кроссовок, поэтому и не будем. К тому же, к осени многие бренды выпустили достойные коллаборация и новинки. Например, Vans Tiger Patchwork Pack, оформленные в технике лоскутного шитья, или PUMA Cell King, созданные в коллаборации со стритвир-маркой RHUDE.
-
Туфли The Row, Babochka, Невский пр., 153, 89 300 руб.
-
Туфли Stuart Weitzman, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 10 950 руб.
-
Туфли Gray Matters, Babochka, Невский пр., 153, 27 370 руб.
-
Мужские лоферы Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 100 руб.
-
Туфли Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 19 350 руб.
-
Мужские лоферы Tiger Of Sweden, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 9 450 руб.
-
Лоферы Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 20 900 руб.
-
Кожаные лоферы MSGM, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 950 руб.
-
Мужские лоферы Lanvin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 000 руб.
-
Лоферы Claudie Pierlot
-
Замшевые туфли Aquazzura, Babochka, Невский пр., 153, 42 000 руб.
-
Туфли Hogl, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 15 990 руб.
-
Кожаные слипоны NO.21, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 450 руб.
При желании в туфлях, лоферах и слипонах вполне можно проходить до середины октября. К тому же, пока осень благоволит. Поэтому не лишайте себя возможности продлить летнее настроение и походить налегке.
-
Ботильоны Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 59 360 руб.
-
Казаки Sandro, Большой пр., 57/1
-
Ботинки Peter Kaiser, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 21 900 руб.
-
Ботинки Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб.
-
Мужские ботинки Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 800 руб.
-
Ботильоны Max & Co, Babochka, Невский пр., 153, 10 800 руб.
-
Ботинки Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 29 900 руб.
-
Ботинки Giuseppe Zanotti, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 9 950 руб.
-
Ботинки Claudie Pierlot
-
Ботинки Sandro, Большой пр., 57/1
Наконец, самый традиционный вариант — ботинки. Отыграться предлагаем на моделях, среди которых и челси, и казаки, и массивные пары на рифленой подошве, и элегантные на устойчивом небольшом каблуке. В таких можно не только гулять по Петроградке, но и быстро убежать в укрытие, если польет дождь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.