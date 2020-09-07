Лукбук Shot to Shop снял американский фотограф Стивен Кляйн, который сотрудничает с такими брендами, как Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga, Alexander McQueen и Nike. Среди моделей, показавших новую коллекцию Alexander Wang, Анок Яй, Адесува Айгеви, Анна Эверс и Джиджи Хадид.
Посмотрите лукбук новой коллекции Alexander Wang. В нем джинсы, шорты с завышенной талией и ассиметричные платья
Образы коллекции представляют собой симбиоз комфорта и клубной эстетики. Это кожаные шорты с завышенной талией в стиле 90-х, туфли, декорированные перьями, ассиметричные платья-рубашки и юбки, топы-бра, классические узкие джинсы, но в тоже время и джинсы свободного силуэта, а также спортивные костюмы. Не обошлось и без главной тенденции осени, о которой мы уже рассказывали, — цепей, в виде ремней, украшений и ручек на сумках.
Вещи из коллекции уже можно купить на сайте бренда.
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