Посмотрите лукбук новой коллекции Alexander Wang. В нем джинсы, шорты с завышенной талией и ассиметричные платья

Образы коллекции представляют собой симбиоз комфорта и клубной эстетики. Это кожаные шорты с завышенной талией в стиле 90-х, туфли, декорированные перьями, ассиметричные платья-рубашки и юбки, топы-бра, классические узкие джинсы, но в тоже время и джинсы свободного силуэта, а также спортивные костюмы. Не обошлось и без главной тенденции осени, о которой мы уже рассказывали, — цепей, в виде ремней, украшений и ручек на сумках.