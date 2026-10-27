Мастхэвы осеннего показа ДЛТ: мех, камербанды и микелевские ар-деко платья

Модный гид по главным трендам осени 2026 года от команды ДЛТ — надеваем все самое пушистое, уютистое, плетено-кожаное и сверкающее!
Подпоясываем сверхпраздничное платье Valentino маскулинным камербандом Brioni
Раздаем стейтмент-шик при помощи блузы Saint Laurent, дополненной юбкой Dolce & Gabbana и меховым шарфом-накидкой MVST (по-бонвивански носим на предплечье!)
Мастхэв — биколорное поло Jil Sander, которое запросто сочетаем с полупальто MVST и объемной юбкой Self-Portrait. А босоножки Francesco Russo по классике надеваем с серыми колготками (для тепла!)
Не расстаемся с мехом даже в помещении — например, при помощи жилета MVST, надетого поверх свитера Brunello Cucineli и рубашки Toteme
Этой осенью за офисный амбьянс в гардеробе отвечает пинстрайп-платье Valentino, украшенное акцентным бантиком в горошек. Носим строго с главным обувным хитом — бирюзовыми мюлями Alaïa
Урок колористики от ДЛТ, достойный отдельной страницы в словаре цветовых сочетаний Сандзо Вада: серое пальто Jil Sander примеряем вместе с фиолетовым (цвет сезона!) жакетом Nina Ricci, винными перчатками MVST и оливковыми ботфортами Le Silla
В мужском гардеробе оттачиваем виндзорский шик при помощи клетчатой куртки-рубашки Dolce & Gabbana
На шестом этаже универмага попали на мощный диджей-сет дорого друга Собака.ru Матвея Ларионенко (лучший аперитив!), а затем на подиуме увидели главные хиты осеннего гардероба, вызывающие мгновенное fomo (от ар-деко платьев Valentino и сверкающих сумок Dolce & Gabbana до двусторонних шуб MVST и юбок Chloé в рюшах!). Наряжаемся в готические топы Ann Demeulemeester, запасаемся ремнями Burberry (обязательно с акцентной пряжкой-медальоном!) и носим мужские вязаные кардиганы Dries Van Noten в роли теплого бомбера!
Носим деним MVST красиво — со сверкающим металлик-пальто Giorgio Armani, тонким ремнем Ann Demeulmeester и зеброклатчем Moschino
Мы знаем, как носить широкие сапоги Paris Texas в это предзимье — с кожаными бермудами Maison Margiela MM6, бомбером MVST и сумкой-тоутом Chloé
Плетеная кожа — это хит, доказано пальто, дерби и сумкой Bottega Veneta
Пробуемся на роль Джорджины Спика в дубленке MVST, кожаной юбке-каранде Saint Laurent и вирусном топе-халтере Ann Demeulemeester
Мастхэв сезона — бомбер с меховым воротников, как у MVST
Украшаем лацкан пальто Dolce & Gabbana акцентной брошью Anton Heunis
Раскрываем субличность настоящего детектива в двубортном тренче Dolce & Gabbana и дендистских пенни-лоферах MVST
Этой осенью в ареопаге брендов-спецов по лучшему верхнему гардеробу — MVST, который приготовил для нас корпус пушистых жилетов, пальто, бомберов и теплейших дубленок. Сочетаем как остромодными топами-халтерами и остроносыми лодочками, так и с каноничными топсайдерами Bottega Veneta.
Вот главные стайлинг-трюки с показа ДЛТ:
- сумка-рафия Céline вместе с шубой MVST — почему бы и да
- упражняемся в модной асимметрии: отворачиваем только один лацкан жакета Saint Laurent (у мужчин — Dolce & Gabbana)
- база сезона — легинсы со штрипками (как у Mugler) и широкие конные пояса (как у Giorgio Armani)
- это комбо — синий вельвет и леопардовый принт
- теперь мы знаем, как носить широкие сапоги — с кожаными бермудами Maison Margiela MM6 или с клетчатыми юбками Co
- запоминаем классные цветовые сочетания: 1) изумрудный + оранжевый 2) кобальтовый + серый + болотный 3) ментоловый + винный + горчичный + синий
- лучшая мужская сумка — плетеный уикендер Bottega Veneta
- самые модные туфли сезона — бирюзовые мюли Alaïa
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