Мастхэвы осеннего показа ДЛТ: мех, камербанды и микелевские ар-деко платья

На шестом этаже универмага попали на мощный диджей-сет дорого друга Собака.ru Матвея Ларионенко (лучший аперитив!), а затем на подиуме увидели главные хиты осеннего гардероба, вызывающие мгновенное fomo (от ар-деко платьев Valentino и сверкающих сумок Dolce & Gabbana до двусторонних шуб MVST и юбок Chloé в рюшах!). Наряжаемся в готические топы Ann Demeulemeester, запасаемся ремнями Burberry (обязательно с акцентной пряжкой-медальоном!) и носим мужские вязаные кардиганы Dries Van Noten в роли теплого бомбера!