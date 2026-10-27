Перья, ордена и готические бутоны: собрали 20 восхитительных брошей, которые украсят пальто и шубы

Если после просмотра недавних показов Chanel, Tom Ford и Acne Studios вы резко осознали, что без брошей теперь никуда — мы собрали целую шкатулку самых-самых (от золотистых репок Gucci и пикассовских голубок Schiaparelli до мрачных ирисов House of Leo!). А за шпаргалкой с модными стайлинг-трюками переходите сюда.