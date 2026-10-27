Перья, ордена и готические бутоны: собрали 20 восхитительных брошей, которые украсят пальто и шубы

Если после просмотра недавних показов Chanel, Tom Ford и Acne Studios вы резко осознали, что без брошей теперь никуда — мы собрали целую шкатулку самых-самых (от золотистых репок Gucci и пикассовских голубок Schiaparelli до мрачных ирисов House of Leo!). А за шпаргалкой с модными стайлинг-трюками переходите сюда.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, 145 500 руб.
Огненная звезда Dolce & Gabbana полыхает и искрится почти двумя десятками ярко-оранжевых кристаллов всех форм и размеров
Schiaparelli, TSUM Collect, 142 500 руб.
Одной из любимых картин Эльзы Скиапарелли была подаренная ее другом Пабло Пикассо работа «Птицы в клетке». А в этой броши не можем развидеть оммаж модного дома культовой «Голубке Пикассо»
Романтизируем single-эру по максимуму! Наш вариант — золотистая брошь Lonely Heart из коллекции минималистов Jil Sander
Пока худрук Сhanel Матье Блази фантазирует на тему «Волшебника страны Оз» и «Джека и бобового стебля», дизайнеры Gucci (возможно, подсознательно!) отдали дань русской народной «Репке»
MM6 Maison Margiela, ДЛТ, 48 450 руб.
Два глаза — хорошо, а четыре — лучше! Особенно, если это мультяшные глазки MM6 Maison Margiela
Undercover, DayNight, 46 200 руб.
Седлаем волну тренда на историческую униформу и украшаем гусарские мундиры и морские бушлаты акцентными фэшн-орденами Undercover
Andres Gallardo, ModBrand, 34 300 руб.
Самые красивые одуванчики распушились на позолоченных брошах ювелира-виртуоза Andres Gallardo
Giuseppe Di Morabito, Golden Lime, 29 700 руб.
Гигантская брошь-перо Giuseppe Di Morabito — оммаж крылатому изобретателю Икару из древнегреческого мифа
В биколорной броши мастера Avgvst запечатлели уникальное астрономическое явление — солнечное затмение
Команда The Q сочинила ювелирную абстракцию на тему то ли одуванчика, то ли аллиума, то ли хризантемы
Готический ирис в коллекции House of Leo — не новинка, но как нельзя лучше отработает в сочетании с лаймовыми ворквир-куртками, ботаническими жилетами и резиновыми сапогами из нового садовнического дропа House & Garden
Ироничную брошь с летним вайбом сочинили jewelry-шутники Earworm: репейник, как ему и полагается, цепляется за всё, что угодно — от лацкана и носка до уха
Натуралистичная брошь-бутон создана на основе реальных лепестков анемона из ювелирного сплава и покрыта настоящим золотом
Солнечный лик с позолотой и глазами из синтетических сапфиров запросто украсит верхнюю одежду в одиночку, но особенно эффектно смотрится в ювелирном трио или даже квартете с украшениями из этой же серии
Alexander Karpinsky, 10 000 руб.
Офисные клерки, аларм: отыскали идеальную брошь для комбинации с полосатыми рубашками и вязаными аргайл-жилетами
Многофункциональный металлик-зажим Ushatava, который украсит лацкан пальто или жакета без травмирующих ткань проколов
Мы принимаем эту розу от Rushev и носим именно так — на кончиках воротника рубашки
О чувствах громче любых слов скажет брошь-булавка в виде сердца Sbleskom
Нарядные, усыпанные кристаллами броши — ювелирный хит с подиумов Valentino, The Row и Richard Quinn. А если нужен готовый boom-boom сет, выстраиваемся в очередь к Lime
Мы не договорили: броши в виде цветов — важнейший тренд года. Причем как в виде натуралистичных бутонов с шоу Khaite и Christian Dior, так и их металлик-версий, как из коллекции Zarina
Очень необычно, зайка: теперь броши чувствуют себя как дома не только на лацканах, воротниках и шарфах, но и на брюках и джинсах. Один из референсов — съемка любимого зумерского масс-маркета Befree
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