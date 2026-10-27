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Украшения

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Перья, ордена и готические бутоны: собрали 20 восхитительных брошей, которые украсят пальто и шубы

Если после просмотра недавних показов Chanel, Tom Ford и Acne Studios вы резко осознали, что без брошей теперь никуда — мы собрали целую шкатулку самых-самых (от золотистых репок Gucci и пикассовских голубок Schiaparelli до мрачных ирисов House of Leo!). А за шпаргалкой с модными стайлинг-трюками переходите сюда

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 145 500 руб. Огненная звезда Dolce & Gabbana полыхает и искрится почти двумя десятками ярко-оранжевых кристаллов всех форм и

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 145 500 руб.

Огненная звезда Dolce & Gabbana полыхает и искрится почти двумя десятками ярко-оранжевых кристаллов всех форм и размеров 

Schiaparelli, TSUM Collect, 142 500 руб. Одной из любимых картин Эльзы Скиапарелли была подаренная ее другом Пабло Пикассо работа «Птицы в клетке». А

Schiaparelli, TSUM Collect, 142 500 руб.

Одной из любимых картин Эльзы Скиапарелли была подаренная ее другом Пабло Пикассо работа «Птицы в клетке». А в этой броши не можем развидеть оммаж модного дома культовой «Голубке Пикассо»

Jil Sander, ДЛТ, 51 500 руб. Романтизируем single-эру по максимуму! Наш вариант — золотистая брошь Lonely Heart из коллекции минималистов Jil Sander

Jil Sander, ДЛТ, 51 500 руб.

Романтизируем single-эру по максимуму! Наш вариант — золотистая брошь Lonely Heart из коллекции минималистов Jil Sander

Gucci, ДЛТ, 49 950 руб. Пока худрук Сhanel Матье Блази фантазирует на тему «Волшебника страны Оз» и «Джека и бобового стебля», дизайнеры Gucci

Gucci, ДЛТ, 49 950 руб.

Пока худрук Сhanel Матье Блази фантазирует на тему «Волшебника страны Оз» и «Джека и бобового стебля», дизайнеры Gucci (возможно, подсознательно!) отдали дань русской народной «Репке»

MM6 Maison Margiela, ДЛТ, 48 450 руб. Два глаза — хорошо, а четыре — лучше! Особенно, если это мультяшные глазки MM6 Maison Margiela

MM6 Maison Margiela, ДЛТ, 48 450 руб.

Два глаза — хорошо, а четыре — лучше! Особенно, если это мультяшные глазки MM6 Maison Margiela

Undercover, DayNight, 46 200 руб. Седлаем волну тренда на историческую униформу и украшаем гусарские мундиры и морские бушлаты акцентными фэшн

Undercover, DayNight, 46 200 руб.

Седлаем волну тренда на историческую униформу и украшаем гусарские мундиры и морские бушлаты акцентными фэшн-орденами Undercover

Andres Gallardo, ModBrand, 34 300 руб. Самые красивые одуванчики распушились на позолоченных брошах ювелира-виртуоза Andres Gallardo

Andres Gallardo, ModBrand, 34 300 руб. 

Самые красивые одуванчики распушились на позолоченных брошах ювелира-виртуоза Andres Gallardo

Giuseppe Di Morabito, Golden Lime, 29 700 руб. Гигантская брошь-перо Giuseppe Di Morabito — оммаж крылатому изобретателю Икару из древнегреческого

Giuseppe Di Morabito, Golden Lime, 29 700 руб.

Гигантская брошь-перо Giuseppe Di Morabito — оммаж крылатому изобретателю Икару из древнегреческого мифа 

Avgvst, 20 100 руб. В биколорной броши мастера Avgvst запечатлели уникальное астрономическое явление — солнечное затмение

Avgvst, 20 100 руб.

В биколорной броши мастера Avgvst запечатлели уникальное астрономическое явление — солнечное затмение 

The Q, 19 800 руб. Команда The Q сочинила ювелирную абстракцию на тему то ли одуванчика, то ли аллиума, то ли хризантемы

The Q, 19 800 руб.

Команда The Q сочинила ювелирную абстракцию на тему то ли одуванчика, то ли аллиума, то ли хризантемы

House of Leo, 16 000 руб. Готический ирис в коллекции House of Leo — не новинка, но как нельзя лучше отработает в сочетании с лаймовыми ворквир

House of Leo, 16 000 руб.

Готический ирис в коллекции House of Leo — не новинка, но как нельзя лучше отработает в сочетании с лаймовыми ворквир-куртками, ботаническими жилетами и резиновыми сапогами из нового садовнического дропа House & Garden 

Earworm, 13 500 руб. Ироничную брошь с летним вайбом сочинили jewelry-шутники Earworm: репейник, как ему и полагается, цепляется за всё, что угодно

Earworm, 13 500 руб.

Ироничную брошь с летним вайбом сочинили jewelry-шутники Earworm: репейник, как ему и полагается, цепляется за всё, что угодно — от лацкана и носка до уха

Shu Sha, 12 500 руб. Натуралистичная брошь-бутон создана на основе реальных лепестков анемона из ювелирного сплава и покрыта настоящим золотом

Shu Sha, 12 500 руб.

Натуралистичная брошь-бутон создана на основе реальных лепестков анемона из ювелирного сплава и покрыта настоящим золотом

&Ko, 47Store, 10 000 руб. Солнечный лик с позолотой и глазами из синтетических сапфиров запросто украсит верхнюю одежду в одиночку, но особенно

&Ko, 47Store, 10 000 руб.

Солнечный лик с позолотой и глазами из синтетических сапфиров запросто украсит верхнюю одежду в одиночку, но особенно эффектно смотрится в ювелирном трио или даже квартете с украшениями из этой же серии

Alexander Karpinsky, 10 000 руб. Офисные клерки, аларм: отыскали идеальную брошь для комбинации с полосатыми рубашками и вязаными аргайл-жилетами

Alexander Karpinsky, 10 000 руб.

Офисные клерки, аларм: отыскали идеальную брошь для комбинации с полосатыми рубашками и вязаными аргайл-жилетами

Ushatava, 5 900 руб. Многофункциональный металлик-зажим Ushatava, который украсит лацкан пальто или жакета без травмирующих ткань проколов

Ushatava, 5 900 руб.

Многофункциональный металлик-зажим Ushatava, который украсит лацкан пальто или жакета без травмирующих ткань проколов 

Rushev, 5 700 руб. Мы принимаем эту розу от Rushev и носим именно так — на кончиках воротника рубашки

Rushev, 5 700 руб.

Мы принимаем эту розу от Rushev и носим именно так — на кончиках воротника рубашки 

Sbleskom, 4 690 руб. О чувствах громче любых слов скажет брошь-булавка в виде сердца Sbleskom

Sbleskom, 4 690 руб.

О чувствах громче любых слов скажет брошь-булавка в виде сердца Sbleskom 

Lime, 2 999 руб. Нарядные, усыпанные кристаллами броши — ювелирный хит с подиумов Valentino, The Row и Richard Quinn. А если нужен готовый boom-boom

Lime, 2 999 руб.

Нарядные, усыпанные кристаллами броши — ювелирный хит с подиумов Valentino, The Row и Richard Quinn. А если нужен готовый boom-boom сет, выстраиваемся в очередь к Lime

Zarina, 499 руб. Мы не договорили: броши в виде цветов — важнейший тренд года. Причем как в виде натуралистичных бутонов с шоу Khaite и Christian Dior

Zarina, 499 руб.

Мы не договорили: броши в виде цветов — важнейший тренд года. Причем как в виде натуралистичных бутонов с шоу Khaite и Christian Dior, так и их металлик-версий, как из коллекции Zarina

Befree, 199 руб. Очень необычно, зайка: теперь броши чувствуют себя как дома не только на лацканах, воротниках и шарфах, но и на брюках и джинсах

Befree, 199 руб.

Очень необычно, зайка: теперь броши чувствуют себя как дома не только на лацканах, воротниках и шарфах, но и на брюках и джинсах. Один из референсов — съемка любимого зумерского масс-маркета Befree

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