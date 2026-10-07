Фижмы, микрошорты и голубые рубашки: собрали 9 главных трендов с Недель мода

Лучшее — враг хорошего: с этим согласились дизайнеры — от Кико Костадинова до Пьерпаоло Пиччоли — и назвали самым модным топом сезона голубую рубашку. Для удаленщиков в Carven отшили варианты из атласа в пижамном стиле. Для тех, у кого всё не так, как у всех, нашлись кожаные Givenchy (как необычно, зайка!). Фэшн-авангардистам пригодятся деконструированные рубашки-комбинезоны Issey Miyake и рубашки-платья MM6 Maison Margiela. А нормкор-адептам не обойтись без привычной хлопковой базы, как на подиумах Courreges и Balenciaga.