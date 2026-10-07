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Показы и коллекции

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Фижмы, микрошорты и голубые рубашки: собрали 9 главных трендов с Недель мода

Подводим первые итоги завершившегося фэшн-марафона. Провели масштабную ревизию 387 показов и зафиксировали девять главных трендов (от юбок с фижмами и кружевных лифов до пастельно-розовых тренчей!), которые будут с нами следующей осени.

Голубая рубашка

Courreges SS'26

Courreges SS'26

Givenchy SS'27

Givenchy SS'27

Issey Miyake SS'27

Issey Miyake SS'27

MM6 Maison Margiela SS'27

MM6 Maison Margiela SS'27

Balenciaga SS'27

Balenciaga SS'27

Kiko Kostadinov SS'27

Kiko Kostadinov SS'27

Carven SS'27

Carven SS'27

Лучшее — враг хорошего: с этим согласились дизайнеры — от Кико Костадинова до Пьерпаоло Пиччоли — и назвали самым модным топом сезона голубую рубашку. Для удаленщиков в Carven отшили варианты из атласа в пижамном стиле. Для тех, у кого всё не так, как у всех, нашлись кожаные Givenchy (как необычно, зайка!). Фэшн-авангардистам пригодятся деконструированные рубашки-комбинезоны Issey Miyake и рубашки-платья MM6 Maison Margiela. А нормкор-адептам не обойтись без привычной хлопковой базы, как на подиумах Courreges и Balenciaga. 

Бельевое бра

Tom Ford SS'27

Tom Ford SS'27

Prada SS'27

Prada SS'27

MM6 Maison Margiela SS'27

MM6 Maison Margiela SS'27

Blumarine SS'27

Blumarine SS'27

Fendi SS'27

Fendi SS'27

Gucci SS'27

Gucci SS'27

Vaquera SS'27

Vaquera SS'27

Ermanno Scervino SS'27

Ermanno Scervino SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Европейцы готовятся к аномальной жаре заранее: в качестве рабочего средства против парижской и миланской 40-градусной жары были выбраны топы, больше напоминающее бельевые бра. В почете — кружевные бюстгальтеры в стиле ретро Prada, нарядные балконеты из фатина Blumarine и роскошные из шампань-шелка Tom Ford (с чашками в виде печенья с предсказанием!). Но если прикрыться всё-таки хочется, забирайте референс с показа Gucci — накиньте поверх лифа меховой кейп. 

Фижмы и кринолины

Moschino SS'27

Moschino SS'27

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27

Matières Fécales SS'27

Matières Fécales SS'27

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'27

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'27

Meruert Tolegen SS'27

Meruert Tolegen SS'27

AlainPaul SS'27

AlainPaul SS'27

Stella McCartney SS'27

Stella McCartney SS'27

McQueen SS'27

McQueen SS'27

Givenchy SS'27

Givenchy SS'27

Мода на ностальгию окончательно вышла из-под контроля: наигравшись в ар-деко 1920-х, китч 1980-х и минимализм 1990-х, дизайнеры перекидывают нас во вторую половину второго тысячелетия и возвращают в моду фижмы и кринолины, которые делают бедра объемнее, а фигуру — феминнее. Юбки с классическими панье появились на подиумах Moschino и Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, жакеты с многослойными вставками из белого хлопка и голубого фатина показали McQueen и Meruert Tolegen, а платья со структурной баской увидели в коллекциях Christian Dior, Stella McCartney и Givenchy. 

Не просто бежевый тренч

Chloe SS'27

Chloe SS'27

Maison Margiela SS'27

Maison Margiela SS'27

Vaquera SS'27

Vaquera SS'27

Lanvin SS'27

Lanvin SS'27

Givenchy SS'27

Givenchy SS'27

Victoria Beckham SS'27

Victoria Beckham SS'27

Junya Watanabe SS'27

Junya Watanabe SS'27

В ужасе от ежегодного тренч-апокалипсиса? С вами солидарны главные фэшн-трендсеттеры — от креативного директора Maison Margiela Гленна Мартенса до Виктории Бекхем, которая в бренде имени себя превратила бежевый плащ в сложносочиненный воздушный кейп. Тем же путем пошла худрук Chloe Чемена Камали, снабдив плащ-палатку асимметричной пелериной. В это время в Givenchy сложили рукава в фантазийное оригами, в Vaquera добавили камербанд в виде рубашечного ворота (что? да!), а в Lanvin просто взяли и трансформировали тренч в струящееся миди-платье. 

Глубокий вырез

Schiaparelli SS'27

Schiaparelli SS'27

Stella McCartney SS'27

Stella McCartney SS'27

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27

Tom Ford SS'27

Tom Ford SS'27

Blumarine SS'27

Blumarine SS'27

Chloe SS'27

Chloe SS'27

Vaquera SS'27

Vaquera SS'27

Burc Akyol SS'27

Burc Akyol SS'27

Ferragamo SS'27

Ferragamo SS'27

The Attico SS'27

The Attico SS'27

Самый модный вырез — в виде буквы U. Именно такой увидели на кожаном плаще-платье Simone Rocha, сверкающем лео-топе Blumarine и майке из тончайшего трикотажа Ferragamo. Не игнорируем и более острые углы: V-вырезы появились на блестящих боди Tom Ford и полупрозрачных бохо-блузах Chloe. А при желании создаем трендовое декольте сами, например, расстегиваем рубашку до пупка, как это сделали на шоу Stella McCartney.

Микрошорты

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27

Diesel SS'27

Diesel SS'27

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27

Loewe SS'27

Loewe SS'27

Schiaparelli SS'27

Schiaparelli SS'27

Vaquera SS'27

Vaquera SS'27

Еще один способ оголить тело и показать результаты действия оземпика часовых тренировок в спортзале — шорты, доведенные до состояния трусов. На удивление миксовать нарочито соблазнительный низ советуют не с упомянутыми ранее бельевыми бра или майками с глубоким вырезом, а с чем-то максимально противоположным по стилю. Например, с преппи-жилетами, как на шоу Simone Rocha и Vaquera, куцыми офискорными жакетами, как у Diesel, или объемными джемперами, как показали Loewe. 

Пастельно-розовый

Chanel SS'27

Chanel SS'27

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27

Chloe SS'27

Chloe SS'27

Valentino SS'27

Valentino SS'27

Matières Fécales SS'27

Matières Fécales SS'27

Abra SS'27

Abra SS'27

Balenciaga SS'27

Balenciaga SS'27

Carven SS'27

Carven SS'27

Hodakova SS'27

Hodakova SS'27

Осенне-зимняя фуксия к следующей весне обещает успокоиться до нежно-розового. В следующем сезоне готовимся носить пастельные тотал-луки, а в особенности костюмы с юбками — с объемными кроп-жакетами, как у Chanel, архитектурно-готические, как сделали Matières Fécales, и с намеком на спортшик, как на показе Carven. Плюс: говорим «да» розовым плащам — классическим тренчам Valentino или объемным в виде колокола из коллекции Chloe (а еще лучше — в тандеме с прозрачными дождевиками в тон!). 

Дикие кошки

Fendi SS'27

Fendi SS'27

Roberto Cavalli SS'27

Roberto Cavalli SS'27

Balmain SS'27

Balmain SS'27

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Elisabetta Franchi SS'27

Elisabetta Franchi SS'27

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'27

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'27

Леопарды, тигры и гепарды в своем хищном прайме. Самый отважный способ выгулять дикий принт — в пятнисто-полосатом монохроме (вам кэтсьют с приталенным жакетом Elisabetta Franchi или юбочную двойку в сочетании с гладиаторскими лео-босоножками Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood?). Самый простой — с помощью анималистичной верхней одежды — от лаконичного пальто Fendi до шифонового тренча Balmain и кожаного плаща-халата Dolce&Gabbana. А самый каноничный — надеть шифоновое макси-платье Roberto Cavalli с миксом тигра и леопарда. 

Юбки в складку

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27

Prada SS'27

Prada SS'27

Gucci SS'27

Gucci SS'27

Jean Paul Gaultier SS'27

Jean Paul Gaultier SS'27

Академичные юбки-трапеции постепенно готовятся сместить с пьедестала ультрамодные карандаши по колено. Миучча Прада предложила сразу два варианта — однотонную Prada и клетчатую с аутдор-завязками Miu Miu. С тартаном согласились Демна в Gucci и Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier: первый замиксовал юбку с голубой рубашкой (смотри пункт 1), вязаным жилетом и объемным кожаным бомбером, а второй — с приталенным жакетом в тон. 

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