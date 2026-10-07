Фижмы, микрошорты и голубые рубашки: собрали 9 главных трендов с Недель мода

Подводим первые итоги завершившегося фэшн-марафона. Провели масштабную ревизию 387 показов и зафиксировали девять главных трендов (от юбок с фижмами и кружевных лифов до пастельно-розовых тренчей!), которые будут с нами следующей осени.
Голубая рубашка
Лучшее — враг хорошего: с этим согласились дизайнеры — от Кико Костадинова до Пьерпаоло Пиччоли — и назвали самым модным топом сезона голубую рубашку. Для удаленщиков в Carven отшили варианты из атласа в пижамном стиле. Для тех, у кого всё не так, как у всех, нашлись кожаные Givenchy (как необычно, зайка!). Фэшн-авангардистам пригодятся деконструированные рубашки-комбинезоны Issey Miyake и рубашки-платья MM6 Maison Margiela. А нормкор-адептам не обойтись без привычной хлопковой базы, как на подиумах Courreges и Balenciaga.
Бельевое бра
Европейцы готовятся к аномальной жаре заранее: в качестве рабочего средства против парижской и миланской 40-градусной жары были выбраны топы, больше напоминающее бельевые бра. В почете — кружевные бюстгальтеры в стиле ретро Prada, нарядные балконеты из фатина Blumarine и роскошные из шампань-шелка Tom Ford (с чашками в виде печенья с предсказанием!). Но если прикрыться всё-таки хочется, забирайте референс с показа Gucci — накиньте поверх лифа меховой кейп.
Фижмы и кринолины
Мода на ностальгию окончательно вышла из-под контроля: наигравшись в ар-деко 1920-х, китч 1980-х и минимализм 1990-х, дизайнеры перекидывают нас во вторую половину второго тысячелетия и возвращают в моду фижмы и кринолины, которые делают бедра объемнее, а фигуру — феминнее. Юбки с классическими панье появились на подиумах Moschino и Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, жакеты с многослойными вставками из белого хлопка и голубого фатина показали McQueen и Meruert Tolegen, а платья со структурной баской увидели в коллекциях Christian Dior, Stella McCartney и Givenchy.
Не просто бежевый тренч
В ужасе от ежегодного тренч-апокалипсиса? С вами солидарны главные фэшн-трендсеттеры — от креативного директора Maison Margiela Гленна Мартенса до Виктории Бекхем, которая в бренде имени себя превратила бежевый плащ в сложносочиненный воздушный кейп. Тем же путем пошла худрук Chloe Чемена Камали, снабдив плащ-палатку асимметричной пелериной. В это время в Givenchy сложили рукава в фантазийное оригами, в Vaquera добавили камербанд в виде рубашечного ворота (что? да!), а в Lanvin просто взяли и трансформировали тренч в струящееся миди-платье.
Глубокий вырез
Самый модный вырез — в виде буквы U. Именно такой увидели на кожаном плаще-платье Simone Rocha, сверкающем лео-топе Blumarine и майке из тончайшего трикотажа Ferragamo. Не игнорируем и более острые углы: V-вырезы появились на блестящих боди Tom Ford и полупрозрачных бохо-блузах Chloe. А при желании создаем трендовое декольте сами, например, расстегиваем рубашку до пупка, как это сделали на шоу Stella McCartney.
Микрошорты
Еще один способ оголить тело и показать результаты
действия оземпика часовых тренировок в спортзале — шорты, доведенные до состояния трусов. На удивление миксовать нарочито соблазнительный низ советуют не с упомянутыми ранее бельевыми бра или майками с глубоким вырезом, а с чем-то максимально противоположным по стилю. Например, с преппи-жилетами, как на шоу Simone Rocha и Vaquera, куцыми офискорными жакетами, как у Diesel, или объемными джемперами, как показали Loewe.
Пастельно-розовый
Осенне-зимняя фуксия к следующей весне обещает успокоиться до нежно-розового. В следующем сезоне готовимся носить пастельные тотал-луки, а в особенности костюмы с юбками — с объемными кроп-жакетами, как у Chanel, архитектурно-готические, как сделали Matières Fécales, и с намеком на спортшик, как на показе Carven. Плюс: говорим «да» розовым плащам — классическим тренчам Valentino или объемным в виде колокола из коллекции Chloe (а еще лучше — в тандеме с прозрачными дождевиками в тон!).
Дикие кошки
Леопарды, тигры и гепарды в своем хищном прайме. Самый отважный способ выгулять дикий принт — в пятнисто-полосатом монохроме (вам кэтсьют с приталенным жакетом Elisabetta Franchi или юбочную двойку в сочетании с гладиаторскими лео-босоножками Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood?). Самый простой — с помощью анималистичной верхней одежды — от лаконичного пальто Fendi до шифонового тренча Balmain и кожаного плаща-халата Dolce&Gabbana. А самый каноничный — надеть шифоновое макси-платье Roberto Cavalli с миксом тигра и леопарда.
Юбки в складку
Академичные юбки-трапеции постепенно готовятся сместить с пьедестала ультрамодные карандаши по колено. Миучча Прада предложила сразу два варианта — однотонную Prada и клетчатую с аутдор-завязками Miu Miu. С тартаном согласились Демна в Gucci и Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier: первый замиксовал юбку с голубой рубашкой (смотри пункт 1), вязаным жилетом и объемным кожаным бомбером, а второй — с приталенным жакетом в тон.
Комментарии (0)