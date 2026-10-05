Jean Paul Gaultier: Дюран Лантинк показал очередное фэшн-фэнтези на Неделе моды в Париже (под звон бубенцов!)

В новом сезоне Дюран Лантинк показывает новые эксперименты с формой: деконструирует пасторальную ретроночнушку до состояния боди, превращает жабо в кроп-топ, а шотландский килт — в шорты-трусы. Плюс: настаивает на клетке и призывает не бояться быть громким. Подробнее о том, как прошел показ коллекции Jean Paul Gaultier SS'27, рассказываем в материале Собака.ru.
Если виртуозный клетчатый микс с подиума Dries Van Noten или многослойное тартан-пальто с накидкой Chloe для вас — базовый минимум, то учитесь носить трендовый принт по канонам креативного директора Jean Paul Gaultier. Для весенне-летнего сезона Дюран Лантинк припас ультракороткие шорты-килты (привет, Жан-Поль!), футуристичные платья с бахромой, вырезами на торсе и капюшоном, асимметричные юбки жесткой формы и рубашки, обвешанные сверкающими колокольчиками. Кстати, дружелюбно позвякивали и псевдобельевые лифы, юбки-карандаши и имитирующие обнаженность тела платья-клетки — все айтемы были выполнены из кожи и отсылали к перчатке Jean Paul Gaultier 1989 года, которую Лантинк случайно нашел в архивах бренда.
О наследии модного дома напоминали и остроконечные бра — вместо культовой формы пули дизайнер превратил их в демонические рожки, которые выглядывали из специально оставленных под них отверстий в костюмных черных жакетах, кроп-тренчах, рубашках из денима и комбинезонах с объемными рукавами и накладной мини-юбкой. Даже фэшн-максималист Дюран Лантинк уверен, что в следующем сезоне без белых тотал-луков не обойтись. Поэтому уже сейчас смело пополняем гардероб архитектурными жакетами-пальто с акцентными плечами, аутдорными парками, сюрреалистичными топами-жабо и средневековыми накидками, которые будем носить с белоснежными леггинсами, джинсовыми микрошортами и просто плавками.
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