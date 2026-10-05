Jean Paul Gaultier: Дюран Лантинк показал очередное фэшн-фэнтези на Неделе моды в Париже (под звон бубенцов!)

О наследии модного дома напоминали и остроконечные бра — вместо культовой формы пули дизайнер превратил их в демонические рожки, которые выглядывали из специально оставленных под них отверстий в костюмных черных жакетах, кроп-тренчах, рубашках из денима и комбинезонах с объемными рукавами и накладной мини-юбкой. Даже фэшн-максималист Дюран Лантинк уверен, что в следующем сезоне без белых тотал-луков не обойтись. Поэтому уже сейчас смело пополняем гардероб архитектурными жакетами-пальто с акцентными плечами, аутдорными парками, сюрреалистичными топами-жабо и средневековыми накидками, которые будем носить с белоснежными леггинсами, джинсовыми микрошортами и просто плавками.