Chloé: королева бохо Чемена Камали показала весенне-летнюю коллекцию в Париже

Без фирменного бохо тоже никуда: для нового сезона Чемена Камали приготовила украшенные макраме микрошорты из денима, топы с кружевной отделкой и бахромой и расклешенные капри в духе 1970-х. По следам показа смело возвращаем в гардеробы комбинезоны из костюмной ткани, женим платья в стиле babydoll с босоножками на ультравысокой платформе и говорим «да» белоснежным бескозыркам (особенно, в сочетании с объемными плащами в тон!).