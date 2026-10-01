Chloé: королева бохо Чемена Камали показала весенне-летнюю коллекцию в Париже

Креативный директор Chloé Чемена Камали продолжает настаивать на эстетике бохо и выдает новую порцию филигранного кружева, многослойных оборок и ажурного макраме. Но поддавшись тренду на прозрачный винил (имени худрука Saint Laurent Энтони Ваккарелло!), внезапно отшила технологичные дождевики и пластиковые шляпы со шлейфом.
Следующей весной отказываемся от тяжеловесных кейпов и пончо в пользу кокеткорных плащей из нейлона, сложносочиненных дождевиков из прозрачного винила (дополнены пелериной из того же материала!) и макинтошей-колоколов — планируем выгуливать с полупрозрачными шифоновыми макси, ультрамодными очками-авиаторами и широкополыми шляпами-зонтами. Плюс: примеряем амплуа пасторальной фэшн-нимфы в многослойных юбках из органзы, ажурных кроп-топах с оборками и воздушных платьях с цветочными узорами.
Без фирменного бохо тоже никуда: для нового сезона Чемена Камали приготовила украшенные макраме микрошорты из денима, топы с кружевной отделкой и бахромой и расклешенные капри в духе 1970-х. По следам показа смело возвращаем в гардеробы комбинезоны из костюмной ткани, женим платья в стиле babydoll с босоножками на ультравысокой платформе и говорим «да» белоснежным бескозыркам (особенно, в сочетании с объемными плащами в тон!).
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