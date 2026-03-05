Сhloe: что нужно знать о новом показе Чемены Камали в Париже?

Худрук Chloe Чемена Камали дарит нам лишний повод для виральных рилсов под "Super Trouper" и "Angeleyes" от ABBA — продолжает размышлять на бохо-эстетикой бренда, дополняя фирменные кружевные рюши сканди-вайбами, ковбойскими кантри-чапсами, доколумбовыми накосниками и отборными кейпами.
Уважаемая профессор Трелони, какие прогнозы на финал ретроградного Меркурия — доживем?
(... ищет ответ в хрустальном шаре с заточенным внутри одуванчиком — таким было приглашение на показ Chloe!)
Немецкая легенда супермоделинга Джулия Штегнер на подиуме Chloé FW'26
Это комбо: ажурный сарафан в этноклетку + клоги
Сочетание малинового и винного — match made in heaven
Уютистые чуни мечты, которым суждено бросить вызов БДСМ-ботфортам Saint Laurent
Срочно забираем в вишлист могучий кейп и пестрые пинстрайп-брюки, а еще запоминаем стайлинг-трюк: повязываем платок на колье вокруг шеи и носим на манер гранд-ленты
Самый фэшн-ковбой на Диком Западе
Супермодель Виттория Черетти хранит фэшн-верность красному цвету и силуэтам с открытой линией плеч
Чепчик для адептов modest fashion — тем более в месяц Рамадана
Пушистые чапсы, которые мы запросто представляем на достопочтенном Чингачгуке Фенимора Купера
Чемена Камали достала из хроматического тезауруса великое сочетание фиолетового и болотного
Лук из 1973 года для похода в кино на чехословацкую «Златовласку»
Тема кейпов и арауканских пончо раскрыта — как родные вписались в бохо-эстетику Chloe. Следующей зимой планируем выгуливать с пушистыми чапсами, ушанками и высокими кожаными ботфортами с отворотами. Параллельно раскрываем субличность сканди-лесника, примеряя клетчатые рубашки и тартан-сарафаны вместе клогами на высокой платформе (каноничные 1970-ые!), ажурными шароварами, каскадами бус и вьющимися хиппи-локонами (дополняем нарочитыми веснушками в мейке!).
По примеру Chloé FW'26 смело сочетаем клетку и полоску в одном луке
Носим воздушные рюш-юбки вместе с маскулинными пиджаками
Альпийский ретро-шик
Chloé FW'26
«Спирит: Душа прерий», или четыре всадника апокалипсиса на поясе Chloé FW'26
К нам возвращаются очки с круглыми линзами
Chloé FW'26
Шоу закрыла бразильская супермодель Ракель Циммерманн в колье-розе
Уроки неочевидных готик-вырезов от модели Моны Тугаард
Шуба и домашние алладины в пижамную полоску — почему бы и да
Chloé FW'26
За кантри-вайбы Chloe отвечают кожаные брюки вместе с высокими кожаными сапогами — впрочем, от ультрафеминных босоножек (в дуэте с шерстяными носками — для тепла!) тоже не спешим отказываться. Играем на контрастах и выгуливаем летние алладины вместе с нордическими шубами, а чилловые калифорнийские авиаторы — с суровыми карго-дубленками. И продолжаем манифестировать триумфальный камбэк скинни-брюк — хоть в монолитном красном оттенке, хоть в пеструю арлекино-полоску!
