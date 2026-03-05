Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сhloe: что нужно знать о новом показе Чемены Камали в Париже?

Худрук Chloe Чемена Камали дарит нам лишний повод для виральных рилсов под "Super Trouper" и "Angeleyes" от ABBA — продолжает размышлять на бохо-эстетикой бренда, дополняя фирменные кружевные рюши сканди-вайбами, ковбойскими кантри-чапсами, доколумбовыми накосниками и отборными кейпами.

Архивы пресс-служб

(... ищет ответ в хрустальном шаре с заточенным внутри одуванчиком — таким было приглашение на показ Chloe!) 

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Тема кейпов и арауканских пончо раскрыта — как родные вписались в бохо-эстетику Chloe. Следующей зимой планируем выгуливать с пушистыми чапсами, ушанками и высокими кожаными ботфортами с отворотами. Параллельно раскрываем субличность сканди-лесника, примеряя клетчатые рубашки и тартан-сарафаны вместе клогами на высокой платформе (каноничные 1970-ые!), ажурными шароварами, каскадами бус и вьющимися хиппи-локонами (дополняем нарочитыми веснушками в мейке!). 

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

За кантри-вайбы Chloe отвечают кожаные брюки вместе с высокими кожаными сапогами — впрочем, от ультрафеминных босоножек (в дуэте с шерстяными носками — для тепла!) тоже не спешим отказываться. Играем на контрастах и выгуливаем летние алладины вместе с нордическими шубами, а чилловые калифорнийские авиаторы — с суровыми карго-дубленками. И продолжаем манифестировать триумфальный камбэк скинни-брюк — хоть в монолитном красном оттенке, хоть в пеструю арлекино-полоску! 

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

