Сhloe: что нужно знать о новом показе Чемены Камали в Париже?

За кантри-вайбы Chloe отвечают кожаные брюки вместе с высокими кожаными сапогами — впрочем, от ультрафеминных босоножек (в дуэте с шерстяными носками — для тепла!) тоже не спешим отказываться. Играем на контрастах и выгуливаем летние алладины вместе с нордическими шубами, а чилловые калифорнийские авиаторы — с суровыми карго-дубленками. И продолжаем манифестировать триумфальный камбэк скинни-брюк — хоть в монолитном красном оттенке, хоть в пеструю арлекино-полоску!