Burberry: как прошел показ весенне-летней коллекции Дэниела Ли

А вот фирменный тартан отошел на задний план, появившись лишь на прямых плащах, легких платьях рубашках и аксессуарах, например, псевдовинтажных сумках-багетах и шейных платках. Классические тренчи тоже претерпели явные изменения — обзавелись баллонообразным кроем, укоротились до размеров бомбера и отказались от привычных эполетов в пользу вышитых. Но совсем избавляться от любимой верхней одежды худрук Burberry не советует даже летом — можно просто выбрать вариант из ультратонкого нейлона или полупрозрачного шифона (конечно, с цветочной вышивкой!).