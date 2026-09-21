Burberry: как прошел показ весенне-летней коллекции Дэниела Ли

Неделя моды в Лондоне — всё: по традиции последним представил свою коллекцию креативный директор Burberry Дэниел Ли. В этом сезоне гости (от Роузи Хантингтон-Уайтли до Джонатана Бэйли!) прибыли в Лондонский колледж искусств и дизайна Челси, где их уже заждался один из главных британских хип-хоп-артистов прямо сейчас Central Cee, посетивший шоу в качестве модели. А чем еще запомнился показ, рассказываем в материале Собака.ru.
Flowers for spring: Дэниел Ли примерил на себя роль фэшн-садовника и украсил (при помощи художница по текстилю Селии Биртвелл!) незабудками, мимозами и васильками трендовые юбки длиной по колено, рубашки с коротким рукавом и нарядные платья, обшитые пайетками. С флористическими узорами соседствовали кидкорные круглые мордашки, облепившие кожаные плащи в стиле 60-х, объемные джемперы и вязаные топы с U-образным вырезом.
А вот фирменный тартан отошел на задний план, появившись лишь на прямых плащах, легких платьях рубашках и аксессуарах, например, псевдовинтажных сумках-багетах и шейных платках. Классические тренчи тоже претерпели явные изменения — обзавелись баллонообразным кроем, укоротились до размеров бомбера и отказались от привычных эполетов в пользу вышитых. Но совсем избавляться от любимой верхней одежды худрук Burberry не советует даже летом — можно просто выбрать вариант из ультратонкого нейлона или полупрозрачного шифона (конечно, с цветочной вышивкой!).
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