Marni: вторая коллекция Мерилл Рогге в роли креативного директора бренда

Офискор захватил внимание даже заядлых эклектиков Marni во главе с бельгийкой Мерилл Рогге: на подиуме чередовались клетчатые платья-футляры, миди-юбки с заниженной посадкой (уже успели стать фирменной моделью нового креативного директора!), рубашками с острыми воротничками из шуршащего хлопка и куцыми жакетами с укороченными рукавами. Но всё это с поправкой на весенне-летний сезон в виде хлопковых бермудов (носим с оверсайз-пиджаками и рубашками!) и помятых кроп-топов (для сочетаний с юбками по колено всех мастей — от цветочных до пайеточных), а еще — рыбацких сабо и вьетнамок, которые худрук замиксовала с академичными кардиганами, костюмными брюками со стрелками и аккуратными каракулевыми пальто.