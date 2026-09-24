Marni: вторая коллекция Мерилл Рогге в роли креативного директора бренда

Дизайнер Мерилл Рогге (в прошлом отвечала за женские коллекции Dries Van Noten!) показала вторую коллекцию для Marni, в которой мастерски поженила офисные жакеты и клерк-рубашки с аутдор-парками, пестрые скандинавские свитеры — с биколорными вьетнамками, а полосатые капри — с зебровыми макинтошами.
Офискор захватил внимание даже заядлых эклектиков Marni во главе с бельгийкой Мерилл Рогге: на подиуме чередовались клетчатые платья-футляры, миди-юбки с заниженной посадкой (уже успели стать фирменной моделью нового креативного директора!), рубашками с острыми воротничками из шуршащего хлопка и куцыми жакетами с укороченными рукавами. Но всё это с поправкой на весенне-летний сезон в виде хлопковых бермудов (носим с оверсайз-пиджаками и рубашками!) и помятых кроп-топов (для сочетаний с юбками по колено всех мастей — от цветочных до пайеточных), а еще — рыбацких сабо и вьетнамок, которые худрук замиксовала с академичными кардиганами, костюмными брюками со стрелками и аккуратными каракулевыми пальто.
По совету Мерилл Рогге готовимся пополнять коллекцию капри: к следующему сезону присматриваем варианты с ретрополоской, а еще — из шоколадной и небесно-голубой кожи, которые носим вместе с укороченными джемперами и нейлоновыми аутдор-блузами (внебрачный ребенок кокеткорных рубашек и олимпиек!). Главный плащ следующего года по версии Marni — акцентный: доказано макинтошами из фактурного жаккарда, поношенной кожи, с зебровыми полосками и в ультрамодную тартан-клетку.
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