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Показы и коллекции

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Balenciaga: чем запомнилась дебютная кутюрная коллекция Пьерпаоло Пиччоли

Дикие объемы, архитектурный крой и фэшн-демократизация — ключевые составляющие дебютной кутюрной коллекции Пьерпаоло Пиччоли. А еще – сотрудники парижского ателье Balenciaga, чьи портреты в преддверии показа заменили все предыдущие публикации на странице модного дома. «Очень важно понимать людей, которые создают высокую моду. Нужно время, чтобы понять и узнать друг друга и найти общий язык, потому что нельзя прийти в коллектив и навязать всем свое видение», — объяснил креативный директор журналу WWD. 

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Для создания своей первой кутюрной коллекции Пьерпаоло Пиччоли обратился к архивам: так, объемные силуэты, свободный и в то же время детально продуманный крой, свойственные самому Кристобалю Баленсиаге, стали центральными элементами шоу. По мнению нового креативного директора, именно в непрерывном диалоге одежды и тела заключался уникальный метод отца основателя модного дома. Отсюда — надувные жакеты-шары, юбки с гипертрофированными басками, внушительные платья-колоколы и ультраобъемные брюки, расшитые кристаллами. 

Пьерпаоло Пиччоли отказался от традиции проведения шоу в ателье Balenciaga на Авеню Жоржа V. Вместо этого он переместил моделей и гостей в Университетский городок в XIV округе Парижа. Выбор локации он обосновал стремлением сделать высокую моду более реалистичной и приближенной к жизни. Поэтому помимо сложносочиненных фэшн-шедевров на подиуме увидели более повседневные айтемы: белые футболки в тандеме с гигантскими палаццо и пернатыми жакетами, маскулинные тренчи в паре с нарядными макси-юбками, а еще — оверсайз-рубашки, приталенные блейзеры и лаконичные пальто, полностью облегающие фигуру. «Мне показалось важным переосмыслить образ женщины в высокой моде, поэтому я создал концепцию непринужденности, легкости, одежды, которая может быть экстравагантной и сочетаться с повседневной одеждой», — поделился Пиччоли в интервью с WWD.

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