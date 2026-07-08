Balenciaga: чем запомнилась дебютная кутюрная коллекция Пьерпаоло Пиччоли

Пьерпаоло Пиччоли отказался от традиции проведения шоу в ателье Balenciaga на Авеню Жоржа V. Вместо этого он переместил моделей и гостей в Университетский городок в XIV округе Парижа. Выбор локации он обосновал стремлением сделать высокую моду более реалистичной и приближенной к жизни. Поэтому помимо сложносочиненных фэшн-шедевров на подиуме увидели более повседневные айтемы: белые футболки в тандеме с гигантскими палаццо и пернатыми жакетами, маскулинные тренчи в паре с нарядными макси-юбками, а еще — оверсайз-рубашки, приталенные блейзеры и лаконичные пальто, полностью облегающие фигуру. «Мне показалось важным переосмыслить образ женщины в высокой моде, поэтому я создал концепцию непринужденности, легкости, одежды, которая может быть экстравагантной и сочетаться с повседневной одеждой», — поделился Пиччоли в интервью с WWD.