Chanel: как прошел показ кутюрной коллекции Матье Блази

Теперь мы знаем, чем занимается худрук Chanel по ночам — сидя в опустевшем ателье, перечитывает сказки народов мира. Именно на такие мысли навел только что завершившийся показ кутюрной коллекции, для которого в камерном зале Гран-Пале превратили в гигантский сад (на радость Льюису Кэрролла!).
Прямиком из Изумрудного города — Страшила собственной персоной
Тот самый момент, когда встретились с Джонатаном Андерсоном в магазине тканей
Гуси-лебеди разлетелись по фирменному платью-флэпперу Chanel
Если переживали за твидовые двойки, не стоит — они на месте. В придачу с золотистой сумкой в виде спящего медвежонка (а еще заметили подобные аксессуары в виде волшебных бобов и курочек с яичком!)
Запоминаем стайлинг-трюк Матье Блази и надеваем колготки в тон к обуви
Ультрамодные бермуды просочились даже на подиум Недели высокой моды в виде шифоновых шорт со складками и флористическими вышивками
На подиуме без труда ужились Страшила (да, тот самый из «Волшебника Изумрудного города»!) в соломенном трио из пальто, шляпы и обуви, сразу все Гуси-Лебеди, присевшие на платье-флэппер, и Царевна-лягушка, внезапно превратившаяся в переливающиеся зеленые туфли.
Помимо сказочных фэшн-отсылок Матье Блази остался верен выбранному еще во время подготовки дебютной коллекции вектору: увидели обилие полупрозрачных тканей (всё те же имитирующие твид двойки и платья тоже на месте!), каноничные костюмы в стиле Габриель Шанель (уже из настоящего твида, а еще — украшенные пайетками и сверкающей бахромой) и очень-очень много цветов — букеты распустились на платьях из невесомого шифона и жакетах, флористические принты украсили легкие блузы и расклешенные юбки, а пушистые бутоны угадывались в необычных головных уборах.
P.S. Кстати, цветочная тема стала основной на еще одном показе — шоу Christian Dior, которое состоялось вчера в Музее Родена. За это и другие сходства (от похожих тканей до почти идентичных силуэтов, например, юбочных двоек) два главных модных дома прямо сейчас, как самая настоящая power couple, получили название Diornel.
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