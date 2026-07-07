Chanel: как прошел показ кутюрной коллекции Матье Блази

Помимо сказочных фэшн-отсылок Матье Блази остался верен выбранному еще во время подготовки дебютной коллекции вектору: увидели обилие полупрозрачных тканей (всё те же имитирующие твид двойки и платья тоже на месте!), каноничные костюмы в стиле Габриель Шанель (уже из настоящего твида, а еще — украшенные пайетками и сверкающей бахромой) и очень-очень много цветов — букеты распустились на платьях из невесомого шифона и жакетах, флористические принты украсили легкие блузы и расклешенные юбки, а пушистые бутоны угадывались в необычных головных уборах.