Christian Dior: хайлайты кутюрного шоу Джонатана Андерсона в Музее Родена

Дэниел Розберри из Schiaparelli передает эстафетную палочку креативному директору Christian Dior: рассматриваем и обсуждаем новое кутюрное шоу Джонатана Андерсона в Музее Родена в материале Собака.ru.
Смотрим на кутюрное платье Christian Dior — видим абстрактную плиссировку на скульптуре Линды Бенглис
А здесь разглядели наливную скульптуру из стали Quartered Meteor
Это вау: платье-паутинка из ультратонкой пряжи, которое напоминает многослойный бутон
Джонатан Андерсон продолжает пополнять фэшн-зверинец: на этот раз приютил и выкормил сумку-броненосца
По части садоводства тоже не отстает — вот вырастил кактус
Бижутерные гарнитуры — снова in
Веер Christian Dior растет пропорционально количеству градусов в Париже
На мудборде Джонатана Андерсона к кутюрной коллекции FW'26 — работы американской художницы Линды Бенглис (дружат еще со времен кампейна JW Anderson в 2022 году!), чьи фантазийные скульптуры из латекса, полиуретана и смолы превратились в одежду и аксессуары на подиуме Christian Dior. Так, золотистые плиссировки абстракции Amazing Grace нашли отражение в многослойной биколорной тунике с бантом на груди, клиновидный элемент с той же работы проявились в колышащихся металлик-сетах из блузы-кейпа и юбки, пестрые скульптуры-лужи увидели в разноцветных пятнах на жакетах Bar и платьях из голографической органзы. Кстати, чудаковатые головные уборы — это не просто шапочки из фольги, а тоже отсылки с фирменному стилю художницы.
Несмотря на парижские +33 модели вынесли (в прямом и переносном смысле!) тяжеловесные накидки-кейпы, твидовые двойки с филигранно драпированными в области бедер и плеч жакетами и миди-юбками, ворсистые палантины и шерстяные пальто, украшенные бахромой и вязаными медузами. Фауна-компанию им составили сумки в виде броненосцев, а за флору отвечали (помимо тропического сет-дизайна!) платья из сшитых между собой четырехлистных клеверов и костюмы из кувшинок, натуралистичные броши-гортензии, сумки-кактусы и пестрые цветочные аппликации на жакетах, юбках и гранд-веерах, прикрепленных к платьям то сзади, то спереди.
Запоминаем еще несколько стайлинг-трюков, которые запросто приживутся и за пределами Недели высокой моды:
- успокаиваем миди-юбку в пайетках с помощью поло из пушистого трикотажа, а вариант с объемными бутонами — за счет белой рубашки и ворсистой шали;
- разбавляем офисный белый верх/черный низ золотистыми акцентами, например, туфлями на небольшом каблуке;
- срезаем помпон со старой шапки и превращаем его в брошь-одуванчик by Jonathan Anderson — носим поверх жакетов и палантинов;
- бижутерные гарнитуры (читай: сеты украшений с похожим дизайном) — снова in (заверено худруком Christian Dior!).
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