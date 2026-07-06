Christian Dior: хайлайты кутюрного шоу Джонатана Андерсона в Музее Родена

Несмотря на парижские +33 модели вынесли (в прямом и переносном смысле!) тяжеловесные накидки-кейпы, твидовые двойки с филигранно драпированными в области бедер и плеч жакетами и миди-юбками, ворсистые палантины и шерстяные пальто, украшенные бахромой и вязаными медузами. Фауна-компанию им составили сумки в виде броненосцев, а за флору отвечали (помимо тропического сет-дизайна!) платья из сшитых между собой четырехлистных клеверов и костюмы из кувшинок, натуралистичные броши-гортензии, сумки-кактусы и пестрые цветочные аппликации на жакетах, юбках и гранд-веерах, прикрепленных к платьям то сзади, то спереди.

Запоминаем еще несколько стайлинг-трюков, которые запросто приживутся и за пределами Недели высокой моды: