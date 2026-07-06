Schiaparelli: как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри

«Пытаясь контролировать творческий процесс и игнорируя то, что французы называют l'appel du vide, или «зов пустоты», я подавлял не только себя, но и работу. Формулы противоречат мании созидания, которую можно обрести, только отдавшись неизвестному», — поделился Розберри.

Именно неизвестность стала концепцией новой коллекции «Блаженство бездны», а ключевой отправной точкой послужило стихотворение Райнера Марии Рильке «Ты, тьма», которое натолкнуло креативного директора Schiaparelli на ассоциацию кутюрного мастерства с могущественной и всеобъемлющей тьмой, о которой пишет Рильке так: «Прародина всего она. Её не превозмочь, в ней мощь видна...», и мысль о необходимости отыскать саму суть высокого ручного искусства.