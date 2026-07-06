Schiaparelli: как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри

В Париже стартовала Неделя высокой моды. По традиции первым коллекцию показал худрук Schiaparelli Дэниел Розберри. Как признался сам дизайнер, он пытался повторить успех прошлого сезона haute couture, а поэтому сделал то же, что в процессе подготовки к показу «Агония и экстаз»: отправился в путешествие за вдохновением, посетил культовый архитектурный объект (в этом году это были творения Гауди в Барселоне!) и вернулся в Париж. Спойлер: ничего не вышло.
«Пытаясь контролировать творческий процесс и игнорируя то, что французы называют l'appel du vide, или «зов пустоты», я подавлял не только себя, но и работу. Формулы противоречат мании созидания, которую можно обрести, только отдавшись неизвестному», — поделился Розберри.
Именно неизвестность стала концепцией новой коллекции «Блаженство бездны», а ключевой отправной точкой послужило стихотворение Райнера Марии Рильке «Ты, тьма», которое натолкнуло креативного директора Schiaparelli на ассоциацию кутюрного мастерства с могущественной и всеобъемлющей тьмой, о которой пишет Рильке так: «Прародина всего она. Её не превозмочь, в ней мощь видна...», и мысль о необходимости отыскать саму суть высокого ручного искусства.
Поиски привели к экспериментам с текстурой. Вместо привычных шелка и бархата Дэниел Розберри впервые работал с силиконом: из него получились натуралистичные корсеты в виде обнаженного женского торса, приталенные макси-платья со шнуровкой на спине и светящиеся жилеты, повторяющие форму груди. На этом фирменные отсылки к анатомии не закончились: в придачу к корсетам-торсам и жакетам с грудью Розберри сочинил платья с накладной верхней частью, напоминающей выпирающие ребра и лопатки. Не обошлось и без уже знакомых фэшн-птичек — увидели крылатые платья с пышными юбками, обшитые розовыми перьями.
Комментарии (0)