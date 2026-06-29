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Показы и коллекции

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Jacquemus: как прошел показ весенне-летней коллекции на Корсике

Смотрим на весенне-летнюю коллекцию Jacquemus — представляем идеальные каникулы на средиземноморском побережье. Декорациями для нового шоу стали корсиканские скалы близ маяка Пьетра. А за вдохновением Симон Порт Жакмюс обратился к семейному архиву, а точнее — снимкам своей мамы, которыми дизайнер поделился перед показом со словами: «Я никогда не видел тебя более счастливой, чем на Корсике». Так появилось и название коллекции — Le Bonheur, или «Счастье». 

Aqua blue — цвет этого лета (и судя по коллекции Jacquemus, и следующего!)

Aqua blue — цвет этого лета (и судя по коллекции Jacquemus, и следующего!)

Отличный стайлинг-трюк для пляжной вечеринки: миксуем яркие плавки с прозрачным total white

Отличный стайлинг-трюк для пляжной вечеринки: миксуем яркие плавки с прозрачным total white

Кто-то: «Ты можешь выбрать любого питомца, которого ты захочешь» Симон Порт Жакмюс: «Ящерица»

Кто-то: «Ты можешь выбрать любого питомца, которого ты захочешь»

Симон Порт Жакмюс: «Ящерица»

 

Это нам надо: гибрид балеток и пинеток из атласа

Это нам надо: гибрид балеток и пинеток из атласа 

Худрук Jacquemus дает мастер-класс по пастельному колорблоку (это вау!)

Худрук Jacquemus дает мастер-класс по пастельному колорблоку (это вау!)

Ампир is back: при желании можно повторить силуэт самостоятельно с помощью тонкого пояса из кожи

Ампир is back: при желании можно повторить силуэт самостоятельно с помощью тонкого пояса из кожи

Ощущение средиземноморского фэшн-восторга Жакмюс передал через палитру: шафрановые макси-юбки, аквамариновые плавки, пастельно-розовые рубашки и ментоловые брюки дизайнер успокаивал с помощью излюбленного белого, например, расслабленных маек с U-образным декольте, двойками из фактурного крепа и полупрозрачных платьев. Главными принтами лета, по мнению креативного директора, всё еще остаются морская полоска и горох, в которых отшили объемные рубашки с рукавами-буфами, лифы, косынки и чешуйчатые сеты из топа и макси-юбки.  

Фаундера Jacquemus никак не отпускают баллоны: следующее лето Симон Порт советует провести в хлопковых сарафанах с шарообразной юбкой (затягивается в области щиколоток с помощью резинки), платьях-кейпах похожего кроя из прозрачного шелкового шифона и воздушных миди-юбках. Обувной хайлайт показа — атласные пинетки во всех возможных цветах (от желтого до алого), которые в некоторых луках превращались в пестрые носки (смело носим с кожаными сандалиями и сабо!). Запоминаем еще несколько стайлинг-трюков, которые можно опробовать уже сейчас: 

  • разбавляем яркими плавками пляжный (или загородно-бассейный!) белый монохром, например, миксуем аквамариновые с полупрозрачной юбкой и кроп-топом, а неоново-розовые с платьем на тонких бретелях; 
  • возвращаем ампир-силуэт и подпоясываем объемные сарафаны тонким ремешком прямо под грудью; 
  • заправляем приталенный пиджак из тонкой шерсти (или другого легкого материала) в брюки (при желании можно добавить еще и рубашку для вау-многослойности!); 
  • продолжаем использовать фэшн-формулу «акцентная юбка + базовый верх» и особенно присматриваемся к вариантам, расширяющимся от середины бедра; 
  • не игнорируем косынки как стейтмент-аксессуары (и не только в пляжных образах!). 

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