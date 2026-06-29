Jacquemus: как прошел показ весенне-летней коллекции на Корсике

Фаундера Jacquemus никак не отпускают баллоны: следующее лето Симон Порт советует провести в хлопковых сарафанах с шарообразной юбкой (затягивается в области щиколоток с помощью резинки), платьях-кейпах похожего кроя из прозрачного шелкового шифона и воздушных миди-юбках. Обувной хайлайт показа — атласные пинетки во всех возможных цветах (от желтого до алого), которые в некоторых луках превращались в пестрые носки (смело носим с кожаными сандалиями и сабо!). Запоминаем еще несколько стайлинг-трюков, которые можно опробовать уже сейчас:

разбавляем яркими плавками пляжный (или загородно-бассейный!) белый монохром, например, миксуем аквамариновые с полупрозрачной юбкой и кроп-топом, а неоново-розовые с платьем на тонких бретелях;

возвращаем ампир-силуэт и подпоясываем объемные сарафаны тонким ремешком прямо под грудью;

заправляем приталенный пиджак из тонкой шерсти (или другого легкого материала) в брюки (при желании можно добавить еще и рубашку для вау-многослойности!);

продолжаем использовать фэшн-формулу «акцентная юбка + базовый верх» и особенно присматриваемся к вариантам, расширяющимся от середины бедра;

не игнорируем косынки как стейтмент-аксессуары (и не только в пляжных образах!).