Как прошло летнее фэшн-шоу ДЛТ: бохо, рюши и зебропринт

ВАЖНО! Увидели на показе россыпь вещей-бэнгеров от русских брендов: забираем в летний гардероб рубашки и сверкающие кардиганы от петербургских гуру премиум-трикотажа Free Age во главе с Татьяной Затравиной. Следом присматриваемся к расписным блейзерам Alena Akhmadullina (петербурженка в анамнезе!), которые на ура стилизуем с тоутами-рафиями Valentino и кожаными юбками Moschino. Говорим «да» джинсам в пайетках 495 denim! А еще забираем в вишлист будуаркорные бра и платья Daniil Antsiferov от супергероя русской моды Даниила Анциферова, который одевает Доджу Кэт, Charli XCX, Розалию и кинодиву Юлию Снигирь (специально для обложки Собака.ru!).