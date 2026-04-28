Chanel: как прошел круизный показ модного дома в Биаррице?

Если модный дом Chanel связывает с Биаррицем бизнес-прорывной бэкграунд (именно здесь во время Первой Мировой войны Габриэль Шанель открыла третий магазин бренда и круто масштабировала бренд, влюбив релоцировавшуюся парижскую аристократию в фирменные платья из джерси), то у Матье Блази — сплошной кидкор, чилл и благодать. «Семья моего отца жила в Пиренеях, поэтому летом мы приезжали сюда купаться». Сделав церемониальный книксен круизным ретро-образам Коко, Блази с головой нырнул в цитирование мермейдкора — в итоге собрал идеальный тотал-лук для похода на «Садко» в Мариинский театр. Вам джинсы-чешую, юбку-зонтик, сумку-рыбку, серьги-анемоны, тунику-сетку или купальную шляпку-плавник?