Chanel: как прошел круизный показ модного дома в Биаррице?

Тема мермейдкора раскрыта: креативный директор Chanel Матье Блази совершил фэшн-одиссею в Аквитанию, где на круизном шоу модного дома показал свое прочтение смыслообразующего «мифа о Биаррице» — с чешуей, ракушками, пляжными зонтиками морскими анемонами и купальными шапочками-плавниками (миллеаниалы переизобрели буденовку!).
К финалу шоу Chanel Нур Хан сбросила мрачный флэппер и вышла из пены морской в перламутровом футляре-чешуе
Оркестр Мариинского театра, когда после «Жар-Птицы» Стравинского надо исполнять «Садко» Римского-Корсакова
Купальная шапочку-плавник, или сказ о том, как Матье Блази переизобрел буденовку
Муза Chanel Адица Берзения напоминает, что самый модный паттерн — это вертикальная полоска
Пляжный зонтик, который превратился в полосатую макси-юбку
При виде топа с рыбками в голове автоматически проигрывается мем с танцующим бульдогом под трек Milky
«Первыми, кто использовал газетные вырезки для создания подобных платьев, были суфражистки. Затем, конечно, Эльза Скиапарелли, Джон Гальяно, и Жан-Поль Готье, — рассказал Матье Блази. — Но больше всего мне захотелось захотелось вспомнить про платья с газетным принто благодаря прекрасной цитате Габриэль Шанель. Она сказала: “Я люблю читать газеты, как и мужчины"».
При всей мощи феминистского заявления Блази вынуждены признать, что возродившийся из фэшн-пучины газетный принт утомил нас еще на гребне камбэка
Впрочем, морская тема Матье Блази как родная — вспомним показ Bottega Veneta весна-лето 2024 года. Ну а мермейдкорные отсылки в коллекции Chanel осень-зима 2026 года спишем на подготовку круизной коллекции
Забираем в вишлист сумку-аквариум
Супермодель Анна Вьялицына тонко намекает, что происходит после фразы «да шпилька 15 см не проблема»
Привет, аквариумные рыбки Матисса
Засчитываем ботфорт-страйк Матье Блази в адрес кожаных сапожищ Saint Laurent Энтони Ваккарелло
Если модный дом Chanel связывает с Биаррицем бизнес-прорывной бэкграунд (именно здесь во время Первой Мировой войны Габриэль Шанель открыла третий магазин бренда и круто масштабировала бренд, влюбив релоцировавшуюся парижскую аристократию в фирменные платья из джерси), то у Матье Блази — сплошной кидкор, чилл и благодать. «Семья моего отца жила в Пиренеях, поэтому летом мы приезжали сюда купаться». Сделав церемониальный книксен круизным ретро-образам Коко, Блази с головой нырнул в цитирование мермейдкора — в итоге собрал идеальный тотал-лук для похода на «Садко» в Мариинский театр. Вам джинсы-чешую, юбку-зонтик, сумку-рыбку, серьги-анемоны, тунику-сетку или купальную шляпку-плавник?
Супермодель Мона Тугаард советует менять гигашопперы на гигагигашопперы
Шоу открыла (кстати, а потом и закрыла!) топ-модель Нур Хан в мрачном платье-флэппере, которые отсылает к архивным образам Chanel, которые Габриэль Шанель позаимствовала из коллекции униформы горничных (вот это ворквир, а не ваши нишевые карго-куртки!)
Полосатый полузип-свитер — оммаж маринеру, который Габриэль Шанель подглядела в аквитанском гардеробе Пабло Пикассо
Приветствуем Алекс Консани и забираем стайлинг-трюк: носим платок в роли баски на поясе (да, даже с платьем)
Наташа Поли не изменяет костюму-двойке, которое на этот раз притворяется вафельным полотенцем (ну и все внимание на серьги-осьминоги!)
Муза Chanel и суперзвезда серебряного моделинга Стефани Кавалли на базе
Мокрая укладка — важный бьюти тренд 2026 года (а теперь и 2027 года)
Не деним, а сверкающие пайетки!
Платье Chanel, которое притворяется полотенцем
Chanel Resort 2027
Все внимание на гальку-выпушку
Вольные фэшн-царицы — аут, а владычицы морские — ин! С тяжким грохотом ступаем по бежевому ковру (выполнен на манер песка!) в позолоченных напяточниках (предполагаем, по цене квартиры в Купчино), а каблуки по примеру Анны Вьялицыной несем в руке. Притворяемся полотенцами в полосатых платьях, косплеим морскую гладь в кружевных пальто, а в эндпшиле спускаемся на 20 тысяч лье под водой в рыбацких ботфортах (прихватив с собой новейшую непромокаемую стеганую сумку Chanel!).
