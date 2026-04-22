Вещи

Как носить платки и шарфы в 2026 году?

Звание главных фэшн-универсалов весны присуждаем платкам и шарфам, которые могут не только защитить от апрельского ветра, но и заменить топы и выдать в вас французского аристократа. Собрали десятки подиумных стайлинг-трюков и показали, как повязывают аксессуары главные фэшн-селебрити — от модели Эльзы Хоск до актрисы Дженнифер Лоуренс. Бонус: нашли 18 лучших айтемов, которые точно украсят ваш гардероб в этом сезоне. 

В качестве топа

Altuzarra FW'26

Moschino FW'26

Zimmermann FW'26

Conner Ives FW'26

Celine SS'26

Тренируем мастерство оригами и вместо бумажек складываем шелковые платки в сложносочиненные топы. Самый простой способ придумали в Moschino: просто закрепите уголок за колье, а два других завяжите за спиной. А фэшн-редактор обошлась и вовсе без украшения и сделала узелок за шеей. Плюс: берем пример с Виктории Монтанари и сооружаем целый платочный тотал-лук — инфлюенсер дополнила блузу миди-юбкой из платка. 

Виктория Монтанари

Леандра Медин

Набекрень

Acne Studios FW'26

Altuzarra FW'26

Maria McManus SS'26

№21 SS'26

Ferragamo Pre-Fall'26

Не надумывать лишнего посоветовали стилисты на шоу Acne Studios, №21 и Ferragamo и невозмутимо перекинули один конец платков и шарфов за спину. Чтобы аксессуар никуда не улетел и надежно держался на шее, можете завязать платок, как это сделали на показе Altuzarra. А можно пойти по стопам Дженнифер Лоуренс и сделать вид, будто это ветер сдул один конец вашего шарфа за спину.

Дженнифер Лоуренс

Карина Балабан

На манер кравата

Miu Miu SS'26

Tod's FW'26

Tibi FW'26

Saint Laurent FW'26

Сonner Ives FW'26

Фэшн-ликбез: крават, или мужской шейный платок, появился во Франции во времена Людовика XIII благодаря хорватским солдатам — именно они придумали повязывать аксессуар поверх своей повседневной униформы. Позже крават прижился в гардеробе самого короля, придворных и прочей аристократии. Но на какое-то время такой способ повязывания платка стал считаться либо неуместно помпезным, либо просто устаревшим. В этом сезоне краваты вернулись на подиумы при поддержке главных трендсеттеров: Миучча Прада в бренде имени себя замиксовала пестрый платок с рабочей курткой и фартуком, Энтони Ваккарелло в Saint Laurent дополнил им мужские двойки с шортами-бермудами и лакированные ботфорты, а на шоу Сonner Ives аксессуар выглядывал из-под анорака с рубашечным воротом. 

Бланка Миро

В виде кушака или камербанда

Ferragamo SS'26

Сeline SS'26

Burc Akyol SS'26

Conner Ives FW'26

Всевозможные кушаки и камербанды — важнейший акессуарный тренд года. Поэтому то, что их будут делать из любых подручных айтемов — было лишь делом времени. На подиумах сезонов SS'26 и FW'26 в ход пошли шарфы — экстрадлинные с бахромой в тон к образу у Ferragamo, акцентные в оттенке фуксии у Burc Akyol или с ультрамодными ориентальными мотивами у Conner Ives. 

Эльза Хоск

Сильвия Мичалик

Андреа Ричи

На голове

Private Policy SS'26

Patrick McDowell SS'26

Patou FW'26

Victoria Beckham Resort'26

Sea FW'26

Два главных способа носить платок на голове прямо сейчас — как бандана (то есть узелком назад) или a-la babushka (узелком вперед). Первый придает луку расслабленный, немного пасторальный вайб, особенно, если выбрать платок из хлопка, как на шоу Patou, или в цветочный принт, как сделала фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш. А второй больше отсылает к ретро-эстетике и будет удачно смотреться в эклектичных образах, например в повседневном луке с карго-джинсами, как на подиуме Private Policy, или в более консервативном с клетчатым жакетом, как в кампейне Sea. 

Андреа Ричи

Мари Гагеш

Асимметрично

Celine SS'26

Burberry SS'26

Alberta Ferretti SS'26

Boss SS'26

Знаем, но не можем доказать, что в качестве референса стилисты использовали кадр с показа Hermes FW'2001 — тогда креативный директор бренда Мартин Маржела придумал заправить один конец белоснежного платка под черный жакет без лацканов. Трюк можно повторить не только с белым, не только с платком и не только с жакетом. Например, в Burberry замиксовали тренч и тонкий атласный шарф в оттенке фуксии, а в Alberta Ferretti поженили кремовый аксессуар с песочным жакетом-кейпом. 

Мирьям Флэтэу

Платки и шарфы

Jil Sander, ДЛТ, 49 400 руб.

Ulyana Sergeenko, 45 000 руб.

Moschino, ДЛТ, 30 750 руб.

Autentiments, 16 900 руб.

Masterpeace, 15 000 руб.

Ushatava, 14 900 руб.

Kalmanovich, 14 100 руб.

Nextdore, 11 990 руб.

Annuko, 8 900 руб.

Level44, 7 500 руб.

Сocoshnick, 6 500 руб.

1811, 5 990 руб.

Veravenera, 5 900 руб.

Sanchy, 5 500 руб.

Eclata, 3 900 руб.

Forced Fun Community, 3 500 руб.

Lime, 1 999 руб.

Studio29, 1 900 руб.

