Как носить платки и шарфы в 2026 году?

Звание главных фэшн-универсалов весны присуждаем платкам и шарфам, которые могут не только защитить от апрельского ветра, но и заменить топы и выдать в вас французского аристократа. Собрали десятки подиумных стайлинг-трюков и показали, как повязывают аксессуары главные фэшн-селебрити — от модели Эльзы Хоск до актрисы Дженнифер Лоуренс. Бонус: нашли 18 лучших айтемов, которые точно украсят ваш гардероб в этом сезоне.
В качестве топа
Тренируем мастерство оригами и вместо бумажек складываем шелковые платки в сложносочиненные топы. Самый простой способ придумали в Moschino: просто закрепите уголок за колье, а два других завяжите за спиной. А фэшн-редактор обошлась и вовсе без украшения и сделала узелок за шеей. Плюс: берем пример с Виктории Монтанари и сооружаем целый платочный тотал-лук — инфлюенсер дополнила блузу миди-юбкой из платка.
Набекрень
Не надумывать лишнего посоветовали стилисты на шоу Acne Studios, №21 и Ferragamo и невозмутимо перекинули один конец платков и шарфов за спину. Чтобы аксессуар никуда не улетел и надежно держался на шее, можете завязать платок, как это сделали на показе Altuzarra. А можно пойти по стопам Дженнифер Лоуренс и сделать вид, будто это ветер сдул один конец вашего шарфа за спину.
На манер кравата
Фэшн-ликбез: крават, или мужской шейный платок, появился во Франции во времена Людовика XIII благодаря хорватским солдатам — именно они придумали повязывать аксессуар поверх своей повседневной униформы. Позже крават прижился в гардеробе самого короля, придворных и прочей аристократии. Но на какое-то время такой способ повязывания платка стал считаться либо неуместно помпезным, либо просто устаревшим. В этом сезоне краваты вернулись на подиумы при поддержке главных трендсеттеров: Миучча Прада в бренде имени себя замиксовала пестрый платок с рабочей курткой и фартуком, Энтони Ваккарелло в Saint Laurent дополнил им мужские двойки с шортами-бермудами и лакированные ботфорты, а на шоу Сonner Ives аксессуар выглядывал из-под анорака с рубашечным воротом.
Бланка Миро
В виде кушака или камербанда
Всевозможные кушаки и камербанды — важнейший акессуарный тренд года. Поэтому то, что их будут делать из любых подручных айтемов — было лишь делом времени. На подиумах сезонов SS'26 и FW'26 в ход пошли шарфы — экстрадлинные с бахромой в тон к образу у Ferragamo, акцентные в оттенке фуксии у Burc Akyol или с ультрамодными ориентальными мотивами у Conner Ives.
На голове
Два главных способа носить платок на голове прямо сейчас — как бандана (то есть узелком назад) или a-la babushka (узелком вперед). Первый придает луку расслабленный, немного пасторальный вайб, особенно, если выбрать платок из хлопка, как на шоу Patou, или в цветочный принт, как сделала фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш. А второй больше отсылает к ретро-эстетике и будет удачно смотреться в эклектичных образах, например в повседневном луке с карго-джинсами, как на подиуме Private Policy, или в более консервативном с клетчатым жакетом, как в кампейне Sea.
Асимметрично
Знаем, но не можем доказать, что в качестве референса стилисты использовали кадр с показа Hermes FW'2001 — тогда креативный директор бренда Мартин Маржела придумал заправить один конец белоснежного платка под черный жакет без лацканов. Трюк можно повторить не только с белым, не только с платком и не только с жакетом. Например, в Burberry замиксовали тренч и тонкий атласный шарф в оттенке фуксии, а в Alberta Ferretti поженили кремовый аксессуар с песочным жакетом-кейпом.
Мирьям Флэтэу
