Как носить платки и шарфы в 2026 году?

Два главных способа носить платок на голове прямо сейчас — как бандана (то есть узелком назад) или a-la babushka (узелком вперед). Первый придает луку расслабленный, немного пасторальный вайб, особенно, если выбрать платок из хлопка, как на шоу Patou, или в цветочный принт, как сделала фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш. А второй больше отсылает к ретро-эстетике и будет удачно смотреться в эклектичных образах, например в повседневном луке с карго-джинсами, как на подиуме Private Policy, или в более консервативном с клетчатым жакетом, как в кампейне Sea.