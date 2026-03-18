Пелерины, очки-маски и меховые сумки: 8 трендовых аксессуаров, которые мы будем носить через полгода

Продолжаем резюмировать только что завершившийся fashion month: недавно рассказали о главных трендах в одежде (от платьев-флэпперов до скандинавских свитеров!), а сегодня показываем самые модные аксессуары следующего сезона. Пополняем шляпную коллекцию нейлоновыми шлемами-шишками Louis Vuitton, примеряем пелерины (вам валенок Rick Owens или ковер Hodakova?) и возвращаем в гардеробы сапоги-чулки — еще больше модных айтемов и стайлинг-трюков собрали в материале Собака.ru.

Дикие головные уборы

Miu Miu FW'26

Louis Vuitton FW'26

Bottega Veneta FW'26

Moschino FW'26

Lanvin FW'26

Issey Miyake FW'26

Jacquemus FW'26

Безумные шляпники развелись на подиумах главных трендсеттеров: Миучча Прада предложила примерить старомодные трилби,  Адриан Аппиолаза из Moschino приготовил для нас карнавальную playboy-таблетку, в Jacquemus разрешили поклоуничать в конусовидной шляпке в разноцветный горох, а в Issey Miyake сочинили целое hat-оригами. Плюс: не отказываемся от шляп-шишек Louis Vuitton и мохнатых беретов Bottega Veneta (зарифмовались с длинношерстными гранд-шубами из стекловолокна!).

Пелерины

Prada FW'26

Rick Owens FW'26

Louis Vuitton FW'26

Ann Demeulemeester FW'26

Hodakova FW'26

Alberta Ferretti FW'26

Rabanne FW'26

Прошлогодний тренд на кейпы развился в пелеринообсессию. Короткую накидку на плечи отшили во всех возможных вариантах — от ветровочного нейлона Prada до войлока Rick Owens и ковра Hodakova. Вместо меховых горжеток в следующем сезоне готовимся носить пушистые пелерины-снуды Marni и плечистые айтемы, напоминающие кавказские бурки, Louis Vuitton.

Сапоги-чулки

Acne Studios FW'26

Chanel FW'26

Altuzarra FW'26

Courreges FW'26

Marni FW'26

Celine FW'26

Ультраширокое голенище — out, облегающие ногу сапоги-чулки — in! В качестве базы на осенне-зимний сезон присматриваемся к черной классике, как у Altuzarra и Celine. А в порыве обувного безумия примеряем пастельно-розовую пару Chanel и гибриды (кроко-кожа + сизый трикотаж!) Marni. Носим не только с миди-юбками, но и со скинни-джинсами (по примеру показа Acne Studios!).

Меховые сумки

Chanel FW'26

Chloe FW'26

Miu Miu FW'26

Loewe FW'26

Jacquemus FW'26

Если закупились мохнатыми тоутами и клатчами еще в прошлом году — поздравляем и продолжаем носить как минимум до следующей весны. А если нет — то волосатые кросс-боди с заклепками Miu Miu, пестрые почтальонки Сhanel и сумки-овечки Jacquemus к вашим фэшн-услугам. 

Очки-маска

Celine FW'26

Loewe FW'26

Carven FW'26

Michael Kors FW'26

Tory Burch FW'26

Аутдорные, гламурные (в духе Кейт Мосс из нулевых!) и полностью прозрачные очки-маски — главные оправы следующего сезона. Спасаемся от взглядов и назойливых смол-токов за гигантскими стеклами Loewe, Celine и Carven. Причем делать это можно где угодно — от офиса (в сочетании с трикотажной водолазкой и костюмными брюками с показа Tory Burch) до горнолыжного курорта (в тандеме с вязаным платьем и вау-шубой, как у Michael Kors). 

Шарфы с бахромой

Burberry FW'26

Etro FW'26

Carven FW'26

Conner Ives FW'26

Важнейший тренд весенне-летнего сезона, который останется с нами еще как минимум на год — атласные mob-шарфы с бахромой. Существенное достоинство аксессуара — неограниченный стайлинг-диапазон, который доказали на шоу Burberry (накинули на плечи, а концы заправили под пояс тренча), Carven (перекинули через шею бахромой назад) и Conner Ives (повязали вокруг пояса на манер кушака).

Кроко-сумки

Prada FW'26

Chanel FW'26

Gucci FW'26

Bottega Veneta FW'26

Loewe FW'26

Celine FW'26

Не мастхэв, а база: судя по показам сезона FW'26 с сумками из кожи с тиснением под крокодила мы не расстанемся еще очень долго. Поэтому если уже успели приручить нейтральные варианты в черном, коричневом или бежевом оттенках, то самое время присмотреться к чему-то поинтереснее. Например, хвойным саквояжам Bottega Veneta, будто поношенным клатчам Prada и лакированным кисетам Celine.

Броши-цветы

Chanel FW'26

Khaite FW'26

Moschino FW'26

Boss FW'26

Астры, розы и пионы распустились на кардиганах Chanel, лацканах укороченных кроко-жакетов Khaite и офискорных платьях Moschino. Не ограничиваемся подиумным стайлингом и цепляем броши-бутоны на пальто, сумки и головные уборы, а еще — драпируем с помощью них шарфы и палантины.

