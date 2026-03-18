Пелерины, очки-маски и меховые сумки: 8 трендовых аксессуаров, которые мы будем носить через полгода

Продолжаем резюмировать только что завершившийся fashion month: недавно рассказали о главных трендах в одежде (от платьев-флэпперов до скандинавских свитеров!), а сегодня показываем самые модные аксессуары следующего сезона. Пополняем шляпную коллекцию нейлоновыми шлемами-шишками Louis Vuitton, примеряем пелерины (вам валенок Rick Owens или ковер Hodakova?) и возвращаем в гардеробы сапоги-чулки — еще больше модных айтемов и стайлинг-трюков собрали в материале Собака.ru.
Дикие головные уборы
Безумные шляпники развелись на подиумах главных трендсеттеров: Миучча Прада предложила примерить старомодные трилби, Адриан Аппиолаза из Moschino приготовил для нас карнавальную playboy-таблетку, в Jacquemus разрешили поклоуничать в конусовидной шляпке в разноцветный горох, а в Issey Miyake сочинили целое hat-оригами. Плюс: не отказываемся от шляп-шишек Louis Vuitton и мохнатых беретов Bottega Veneta (зарифмовались с длинношерстными гранд-шубами из стекловолокна!).
Пелерины
Прошлогодний тренд на кейпы развился в пелеринообсессию. Короткую накидку на плечи отшили во всех возможных вариантах — от ветровочного нейлона Prada до войлока Rick Owens и ковра Hodakova. Вместо меховых горжеток в следующем сезоне готовимся носить пушистые пелерины-снуды Marni и плечистые айтемы, напоминающие кавказские бурки, Louis Vuitton.
Сапоги-чулки
Ультраширокое голенище — out, облегающие ногу сапоги-чулки — in! В качестве базы на осенне-зимний сезон присматриваемся к черной классике, как у Altuzarra и Celine. А в порыве обувного безумия примеряем пастельно-розовую пару Chanel и гибриды (кроко-кожа + сизый трикотаж!) Marni. Носим не только с миди-юбками, но и со скинни-джинсами (по примеру показа Acne Studios!).
Меховые сумки
Если закупились мохнатыми тоутами и клатчами еще в прошлом году — поздравляем и продолжаем носить как минимум до следующей весны. А если нет — то волосатые кросс-боди с заклепками Miu Miu, пестрые почтальонки Сhanel и сумки-овечки Jacquemus к вашим фэшн-услугам.
Очки-маска
Аутдорные, гламурные (в духе Кейт Мосс из нулевых!) и полностью прозрачные очки-маски — главные оправы следующего сезона. Спасаемся от взглядов и назойливых смол-токов за гигантскими стеклами Loewe, Celine и Carven. Причем делать это можно где угодно — от офиса (в сочетании с трикотажной водолазкой и костюмными брюками с показа Tory Burch) до горнолыжного курорта (в тандеме с вязаным платьем и вау-шубой, как у Michael Kors).
Шарфы с бахромой
Важнейший тренд весенне-летнего сезона, который останется с нами еще как минимум на год — атласные mob-шарфы с бахромой. Существенное достоинство аксессуара — неограниченный стайлинг-диапазон, который доказали на шоу Burberry (накинули на плечи, а концы заправили под пояс тренча), Carven (перекинули через шею бахромой назад) и Conner Ives (повязали вокруг пояса на манер кушака).
Кроко-сумки
Не мастхэв, а база: судя по показам сезона FW'26 с сумками из кожи с тиснением под крокодила мы не расстанемся еще очень долго. Поэтому если уже успели приручить нейтральные варианты в черном, коричневом или бежевом оттенках, то самое время присмотреться к чему-то поинтереснее. Например, хвойным саквояжам Bottega Veneta, будто поношенным клатчам Prada и лакированным кисетам Celine.
Броши-цветы
Астры, розы и пионы распустились на кардиганах Chanel, лацканах укороченных кроко-жакетов Khaite и офискорных платьях Moschino. Не ограничиваемся подиумным стайлингом и цепляем броши-бутоны на пальто, сумки и головные уборы, а еще — драпируем с помощью них шарфы и палантины.
