Гранд-кутюрье Ульяна Сергеенко хранит верность фольклорным мотивам и собирает билибинский бестиарий из вышитых петушков, курочек-хохолков, серег-месяцев и лебедушек (в референсах — коллекция «Кижи» 2021 года!). Лейтмотив великого юбилейного релиза — щедрые оммажи кутюрным архивам модного Дома Ulyana Sergeenko за 15 лет: например, дарк-наряд в widow-платком из шёлковой сетки — оммаж final выходу Натальи Водяновой парижском шоу Дома, а дуэт, в котором корсет и юбка-шарф собраны из полос шелка фиолетового, зеленого и охристого оттенков, напоминает о полосатом шелке Бекасам из коллекции «Казахстан» 2014 года.

В мире аксессуаров клатч-минодьер из металла и оргстекла с лазерной «изморозью» и кружевной занавеской (как на окнах старых домов!) запараллелен с образами «Коммуналки» 2015 года. Помимо этого, мини-платье, дополненное хвостом-турнюром на каркасе с каскадом перьев из вышитой органзы, навеяно кутюрной «Грузией» 2015 года, а наряд из платков отсылает к кубанскому «Тихому Дону» 2019-го. Мегаторжественный свадебный выход украшен хрустальными котиками — отсылка к кототеме «Вечеринки» 2020 года, а в мрачном дарк-образе (вдохновлен хтоническим макабром!) цитируется архивный жакет с острыми плечами и декор из кутюрной коллекции 2023 года.