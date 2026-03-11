Важнейшая фэшн-премьера марта — юбилейная коллекция гранд-кутюрье Ульяны Сергеенко в честь 15-летия модного Дома Ulyana Sergeenko: с прустовским пристрастием меморизирует кутюрные архивы, внедряет ремесленные традиции и ловко жонглирует фольклорными референсами (строго по Проппу!), претендуя на звание великой выставки-рестроспективы (на зависть Louvre Couture!).
Ulyana Sergeenko Haute Couture Весна-Лето 2026
Гранд-кутюрье Ульяна Сергеенко хранит верность фольклорным мотивам и собирает билибинский бестиарий из вышитых петушков, курочек-хохолков, серег-месяцев и лебедушек (в референсах — коллекция «Кижи» 2021 года!). Лейтмотив великого юбилейного релиза — щедрые оммажи кутюрным архивам модного Дома Ulyana Sergeenko за 15 лет: например, дарк-наряд в widow-платком из шёлковой сетки — оммаж final выходу Натальи Водяновой парижском шоу Дома, а дуэт, в котором корсет и юбка-шарф собраны из полос шелка фиолетового, зеленого и охристого оттенков, напоминает о полосатом шелке Бекасам из коллекции «Казахстан» 2014 года.
В мире аксессуаров клатч-минодьер из металла и оргстекла с лазерной «изморозью» и кружевной занавеской (как на окнах старых домов!) запараллелен с образами «Коммуналки» 2015 года. Помимо этого, мини-платье, дополненное хвостом-турнюром на каркасе с каскадом перьев из вышитой органзы, навеяно кутюрной «Грузией» 2015 года, а наряд из платков отсылает к кубанскому «Тихому Дону» 2019-го. Мегаторжественный свадебный выход украшен хрустальными котиками — отсылка к кототеме «Вечеринки» 2020 года, а в мрачном дарк-образе (вдохновлен хтоническим макабром!) цитируется архивный жакет с острыми плечами и декор из кутюрной коллекции 2023 года.
Без ремесел тоже никуда — например, жесткий корсет из сатин-дюшеса дополнен элементами, имитирующими подушки для кружевоплетения, и коклюшками с маркировкой «У С» (мастерицы ателье «Кружевной край» работали более 1500 часов!). В работе над великим релизом модный Дом Ulyana Sergeenko, как и прежде, выступил в дримтиме с мастерами елецкого кружева и виртуозами-стеклодувами из Гусь-Хрустального — а еще впервые обратился к искусникам «Балахнинского кружева» и «Казаковской филиграни» — получилась ажурная сумка-курочка из меди с посеребрением (восторг!).
СУПЕРЭКСКЛЮЗИВ! Бэкстейдж съемки кутюрной коллекции от петербургского дарлинга светской фотосъемки Дмитрия Егорова:
