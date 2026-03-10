Как прошел показ осенне-зимней коллекции Miu Miu?

Миучча Прада в один голос с креативными директорами Versace, Proenza Schouler и Ferragamo доказала возвращение платьев-флэпперов в духе 20-х. Синьора отшила их из полупрозрачного шифона, украсила ар-деко-вышивками и дополнила бельевыми комбинациями. А бессменный стайлинг-гуру поженила стейтмент-платья со сверкающими кроссовками, кэжуальными сабо и (внезапно) ушанками. В тренд на чудаковатые головные уборы попали не только пушистые шапки, но и старомодные трилби с завязками (созданы для комбо с каракулевыми пальтишками и нелепыми, будто севшими после стирки кардиганами!). Еще из аксессуаров присматриваемся к массивным нерд-очкам (на подиуме примерила кино- и фэшн-икона Хлое Севиньи!), меховым кросс-боди (с бохо-заклепками!) и высоким рукавицам (натягиваем поверх рукавов пиджаков и кожаных плащей!).