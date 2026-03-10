Как прошел показ осенне-зимней коллекции Miu Miu?

Униформенные юбочные двойки, кидкорные мини-платья с крэш-эффектом, куртки с плюшевым подкладом и шапки-ушанки — вот ключевые фэшн-составляющие осенне-зимней коллекции Miu Miu. Миучча Прада при стайлинг-поддержке Лотты Волковой (дрим-тим!) одной левой закинула в вишлисты всех инфлюенсеров каракулевые пальто, усыпанные стразами ремни и ободки-пружинки, а еще — переодела в кожаные тотал-луки и бесформенные платья-флэпперы кино-див Хлое Севиньи и Джиллиан Андерсон.
Показ закрыла Джиллиан Андерсон (role model всех сексологов и агентнов ФБР!) в расшитом кристаллами платья-флэппер
А в середине шоу заметили Хлое Севиньи в кожано-меховом сете-гибриде
Миучча сделала ободок-пружинку great again (на подиуме показа российская модель Вика Вирс!)
Почтальон-Печкин-кор, или Какой лук чаще всего видит кассир в соседней «Пятерочке»
Это комбо: шляпа-трилби и каракулевое пальто с рукавами, заправленными в варежки
Фэшн-этюд «Мама в бешенстве»: брюки с экстремально заниженной посадкой и кроп-куртка (зато с мехом!)
Важнейшая костюмная фэшн-инвестиция следующей осени — двойка с юбкой. Пока Джонатан Андерсон в Christian Dior голосует за вариант с архитектурным жакетом Bar и мини, а Матье Блази в Chanel показывает дофаминовый твид, Миучча Прада советует пополнить коллекцию утилитарными сетами из удлиненных жакетов и прямых юбок по колено (в духе женской униформы 1940-х!), которые Лотта Волкова замиксовала с бесхитростными сапогами на плоской подошве и ободком-пружинкой. Плюс: не обходимся без кожи и при поддержке худрука Miu Miu запасаемся кокеткорными мини, куцыми плащами, брюками с ультразаниженной посадкой и укороченными кожанками — всё с трендовым крэш-эффектом.
Миучча Прада в один голос с креативными директорами Versace, Proenza Schouler и Ferragamo доказала возвращение платьев-флэпперов в духе 20-х. Синьора отшила их из полупрозрачного шифона, украсила ар-деко-вышивками и дополнила бельевыми комбинациями. А бессменный стайлинг-гуру поженила стейтмент-платья со сверкающими кроссовками, кэжуальными сабо и (внезапно) ушанками. В тренд на чудаковатые головные уборы попали не только пушистые шапки, но и старомодные трилби с завязками (созданы для комбо с каракулевыми пальтишками и нелепыми, будто севшими после стирки кардиганами!). Еще из аксессуаров присматриваемся к массивным нерд-очкам (на подиуме примерила кино- и фэшн-икона Хлое Севиньи!), меховым кросс-боди (с бохо-заклепками!) и высоким рукавицам (натягиваем поверх рукавов пиджаков и кожаных плащей!).
