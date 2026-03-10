Chanel: хайлайты сверхнового показа Mатье Блази в Гран-Пале

Пока Демна застрял в 1990-х, а Хайдер Акерманн путешествует по линиминальным фэшн-пространствам нулевых, Матье Блази возвращает нам ревущие 1920-ые (которые уже с нами в одной комнате!) — манифестирует прайм эру заниженной посадки, вышитых будуаркорных комбинаций и цветочных пеньюаров. Плюс с опорой на собственные Bottega-архивы раздает безупречный мермейдкор: переодевает Алекс Консани в костюм из перламутровой чешуи и выводит на подиум корпус лазурных псевдотвидовых двоек (вот они, идеальные венецианские луки Джулии Флайт)!