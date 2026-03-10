Chanel: хайлайты сверхнового показа Mатье Блази в Гран-Пале

Единственные ревущие двадцатые, на которые мы согласны! Под гул строительных кранов и «Just Dance» Lady Gaga худрук модного дома Матье Блази заставляет нас перечитать «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во, выдавая свою версию остромодных ар-деко комбинаций, (псевдо)твидовых двоек и платьев на приспущенной талии, которым позавидуют гардеробные Дэйзи Бьюкенен и Джулии Флайт.
Шоу закрыла русская легенда супермоделинга Анна Вьялицына
А открыла — silver model Стефани Кавалли, как и на неделе кутюра
Приспущенная талия — важнейший фэшн-тренд отгремевшего шоу Chanel: акцентные плиссированные мини-юбки Матье Блази предлагает мэтчить с двубортными овесайз-пиджаки, надетыми под могучий твидовый жакет (с подвернутыми рукавами 3/4!)
Супермодель Алекс Консани раздает мермейдкор, который Матье Блази уважал еще в Bottega Veneta: тема сетчатых платьев из архивной коллекции SS'24 продолжена в виде шанель-костюмов, созданных как будто из перламутровой чешуи
Муза Матье Блази — абхазская модель Адица Берзения — учит нас носить клетчатые тотал-луки на приспущенной талии (мэтчим со сверкающими башмачками!)
Матье Блази выводит на подиум Chanel фэшн-архетип «русалки» в мерцающей юбке-карандаше и перламутровом жакете (само собой,, вместе притворяются твидовой двойкой)
Помимо фэшн-укрощения мермейдкора, на шоу Chanel Матье выращивает свой собственный розариум на полочках двубортных жакетов (вместо палисадника — черная бейка-косица!)
Внебрачный ребенок платья-бахромы Bottega Veneta SS'24 и пятнистого костюма-бестиария с нью-йоркского шоу Chanel Pre Fall 2026
А еще фиксируем мастхэв — очки со сверхузкими линзами
Матье Блази превращает в твид все, к чему прикасается — от шелка до перламутра (не дайте ему пересечься с Энтони Ваккарелло, а то в SS'27 получим силикон!)
Феноменально — российская модель Алина Миллер за дебютный сезон сделала шоу Prada, Dior, Saint Laurent, Schiaparelli, Jean Paul Galtier, Givenchy, Victoria Beckham, Celine и Balenciaga, а теперь выходит на подиум Chanel!
Платье, за которой в параллельной вселенной сражаются Дэйзи Бьюкенен и Джулия Флайт
Пернатые юбки из весенне-летней коллекции Блази превратились в пестрые шубы-коконы
Пока Демна застрял в 1990-х, а Хайдер Акерманн путешествует по линиминальным фэшн-пространствам нулевых, Матье Блази возвращает нам ревущие 1920-ые (которые уже с нами в одной комнате!) — манифестирует прайм эру заниженной посадки, вышитых будуаркорных комбинаций и цветочных пеньюаров. Плюс с опорой на собственные Bottega-архивы раздает безупречный мермейдкор: переодевает Алекс Консани в костюм из перламутровой чешуи и выводит на подиум корпус лазурных псевдотвидовых двоек (вот они, идеальные венецианские луки Джулии Флайт)!
На подиуме Матье Блази продолжает экспериментировать с твидом и его фэшн-симулякрами — выдает за него бисер, шелк и невесомую органзу. Плюс максимально солидаризируется с Чеменой Камали в Chloé и нарекает клетку главным фэшн-паттерном следующего холодного сезона — будем миксовать клеткокорные тотал-луки с золотистыми туфельками, ажурными бусами и культовыми сумками Chanel 2.55 (носим строго в приоткрытом виде!).
