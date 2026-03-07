Balenciaga: чем запомнится второй показ Пьерпаоло Пиччоли

Видимо, начитавшись разочарованных отзывов от фанатов Balenciaga by Demna, Пьерпаоло Пиччоли решил не разбрасываться клиентами (в такое то время!) и вернул на подиум субтильных псевдомаргиналов в батякорных бомберах, вампирских макси-пальто, оверсайз-худи с принтами и леггинсах (замиксовал с гиганскими ugly-сникерами на манер тех самых Triple S!). «И вашим и нашим», — подумал новоиспеченный креативный директор и угодил Piccioli lovers, следующим за ним от Valentino и куда угодно, неоново-оранжевыми кейпами, фуксиевыми пальто-коконами, изумрудными и пурпупными платьями с драпировками и юбками-карандашами из ярко-алой кожи. О других хайлайтах осенне-зимней коллекции Balenciaga — в материале Собака.ru.
Фиксируем: готический шик (важнейшая эстетика года!) добрался и до Пьерпаоло Пиччоли
Одежда с арт-принтами — мастхэв следующего сезона (заверено юбками Prada, платьями Acne Studios и плащом Dries Van Noten!)
Кейпы повсюду, в том числе на подиуме Balenciaga в виде неоновых пальто
...и кожаных дакр-платьев (держится на шее за счет золотистого чокера!)
Отказываемся от круглых горловин в пользу V-образного выреза
Это комбо: фуксиевое пальто-кокон и шапка-пирожок из бургунди-кожи
Аутдорные парки — снова in (а еще лучше — в тандеме с офискорными двойками!)
Запоминаем цветовое сочетание: холодный красный + лазурный
При всей любви Пьерпаоло к цвету (что он и продемонстрировал в весенне-летней коллекции и даже кампейне Pre-Fall 2026) на этом показе серые шерстяные куртки и маскулинные двойки, костюмы из темно-синего денима и черно-белые клетчатые пальто явно были в большинстве по сравнению с лазурными свитерами, черничными платьями-баллонами и пронзительно-красными кожанками. А хоть и беспроигрышный, но совсем непривычный для Пиччоли total black появлялся на подиуме рекордное количество раз: вместо палитры худрук предложил поэкспериментировать с фактурами (сочетать кожу с мехом, трикотажем или полупрозрачным шифоном) и стилями (например, поженить коктейльное мини с байкерскими сапогами с широким голенищем).
Из трендов присматриваемся к узким костюмным брюкам (в духе Saint Laurent!) в сочетании с экстраприталенной кожаной курткой, говорим «да» кейпам (от кожаных платьев до объемных пальто), примеряем скандинавские après-ski-свитеры (вместе с рубашкой, галстуком и бэгги-джинсами) и аутдорные парки с меховым подкладом (миксуем с офискорной серой двойкой). А еще — пополняем коллекцию головных уборов шапками-пирожками всех мастей (от фетровых до кожаных) и возвращаем в обиход обувь с шипами (худрук Balenciaga проголосовал за лакированные дерби!).
