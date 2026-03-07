Balenciaga: чем запомнится второй показ Пьерпаоло Пиччоли

При всей любви Пьерпаоло к цвету (что он и продемонстрировал в весенне-летней коллекции и даже кампейне Pre-Fall 2026) на этом показе серые шерстяные куртки и маскулинные двойки, костюмы из темно-синего денима и черно-белые клетчатые пальто явно были в большинстве по сравнению с лазурными свитерами, черничными платьями-баллонами и пронзительно-красными кожанками. А хоть и беспроигрышный, но совсем непривычный для Пиччоли total black появлялся на подиуме рекордное количество раз: вместо палитры худрук предложил поэкспериментировать с фактурами (сочетать кожу с мехом, трикотажем или полупрозрачным шифоном) и стилями (например, поженить коктейльное мини с байкерскими сапогами с широким голенищем).