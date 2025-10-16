Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Золотой век Шанхая, провокация 1970-х и эзотерика: хайлайты демикутюрной коллекции Ulyana Sergeenko

Рассматриваем новый кампейн Ulyana Sergeenko Demi-Couture FW'25. В основе коллекции Miracle — фэшн-симбиоз эпох, стилей и культур: от образов великих певиц из Китая 1940-х до смелой эстетики начала 1970-х и ироничного переосмысления темы мистицизма, популярного в тот период.

У китайских див Ульяна Сергеенко подсмотрела жилет с воротником-стойкой «мандарин» и узнаваемыми китайскими застежками-клевантами и традиционное платье-ципао с заостренными плечами в на манер пагоды. Ретроэлегантность 1940-х сливается со скандальными 1970-ми — за них отвечают активные графические принты и их микс в рамках одного изделия, расклешенные ярусные юбки и глубокие V-образные декольте. Помимо смелости и свободы, характерных для того времени, дизайнер выводит на первый план увлечение эзотерикой и мистикой на рубеже 1960-х — 1970-х годов. Плюс: отсылает к собственной коллекции «Ведьмы» 2017 года. Внутренняя ведьма ( с элементами суккуб-эстетики) просвечивает сквозь через черный кожаный тренч, секси-ботфорты и тонкое черное кружево.

Фиксируем уже знакомые и ставшие классикой айтемы Ulyana Sergeenko: плащи-тренчи с капюшоном, несколько знаковых платьев в стиле 70-х, жакеты с широким лацканом в духе 1940-х и характерные для бренда боди с рукавом жиго.

Не обошлось без котиков: их мордочки украсили серьги и заколки, а ушки появились на вязаном капоре-балаклаве из шерсти и кашемира. Линию аксессуаров дополнили псевдовинтажный ридикюль Ira (в этом сезоне выполнен в бархате новых оттенков), актуальные сумки-косметички и массивные солнцезащитные очки, отсылающие к образам культовых героинь конца 60-х — начала 70- х (от Одри Хепберн до Жаклин Кеннеди-Онассис). 

Эксклюзивно делимся эскизами коллекции Ulyana Sergeenko Demi-Couture FW'25

