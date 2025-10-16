Золотой век Шанхая, провокация 1970-х и эзотерика: хайлайты демикутюрной коллекции Ulyana Sergeenko

Фиксируем уже знакомые и ставшие классикой айтемы Ulyana Sergeenko: плащи-тренчи с капюшоном, несколько знаковых платьев в стиле 70-х, жакеты с широким лацканом в духе 1940-х и характерные для бренда боди с рукавом жиго.

Не обошлось без котиков: их мордочки украсили серьги и заколки, а ушки появились на вязаном капоре-балаклаве из шерсти и кашемира. Линию аксессуаров дополнили псевдовинтажный ридикюль Ira (в этом сезоне выполнен в бархате новых оттенков), актуальные сумки-косметички и массивные солнцезащитные очки, отсылающие к образам культовых героинь конца 60-х — начала 70- х (от Одри Хепберн до Жаклин Кеннеди-Онассис).