Miu Miu: как прошел показ весенне-летней коллекции Миуччи Прада

Фэшн-демократизация на максимуме (к сожалению, не по части ценообразования!). В этом сезоне худрук Miu Miu решила стать ближе к народу и вместо богемы 1920-х и студентов Лиги Плюща вывела на подиум среднестатистических рабочих, обычных домохозяек, обитателей контор, соседских парней и девчонок.

Всё бы ничего, и фэшн-архетипы теперь в моде (Демна, привет!), но только не выглядит ли это с виду безобидное заигрывание с атрибутами далекой от моды реальности издевкой? Мол, на заводы не ходим, ужин на пятерых не готовим, так хоть попритворяемся для своих! А может, это попытка вспомнить о бесхитростной жизни, когда обязанности разделены и понятны, а дорога — предсказуема и потому безопасна? И возможно, Миучча, родившаяся в Милане наследница фэшн-империи, всего лишь хочет сказать: «Давайте наденем фартук и жизнь станет проще!».