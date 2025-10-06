Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Miu Miu: как прошел показ весенне-летней коллекции Миуччи Прада

Фэшн-демократизация на максимуме (к сожалению, не по части ценообразования!). В этом сезоне худрук Miu Miu решила стать ближе к народу и вместо богемы 1920-х и студентов Лиги Плюща вывела на подиум среднестатистических рабочих, обычных домохозяек, обитателей контор, соседских парней и девчонок.

Всё бы ничего, и фэшн-архетипы теперь в моде (Демна, привет!), но только не выглядит ли это с виду безобидное заигрывание с атрибутами далекой от моды реальности издевкой? Мол, на заводы не ходим, ужин на пятерых не готовим, так хоть попритворяемся для своих! А может, это попытка вспомнить о бесхитростной жизни, когда обязанности разделены и понятны, а дорога — предсказуема и потому безопасна? И возможно, Миучча, родившаяся в Милане наследница фэшн-империи, всего лишь хочет сказать: «Давайте наденем фартук и жизнь станет проще!». 

Шествие заводчан открыла Сандра Хюллер в фабричном фартуке и ворквир-куртке

Ричард Грант тоже на время сменил амплуа — из интеллигенции в рабочий класс

Главный фэшн-референс лета — Надя Кузякина

Художник Александр Гордеев в роли того самого тюбика с карабином

Традвайфизм — снова in (привет, Нара Смит!)

С корабля на бал: чередуем ультрамодные высокие перчатки с производственными нарукавниками (какой бизнес, такой и фэшн!)

Стайлинг-трюк: балансируем кукольность мини-платья со стразами с помощью гипермаскулинных дерби

По мотивам показа Miu Miu меняем корпоративные двойки на ремесленные фартуки, фабрично-синие брюки и рабочие куртки. Для реалистичного стайлинга добавляем поношенные ботинки и производственные нарукавники. А при желании снабжаем лук приставкой фэшн с помощью разноцветных шелковых платков, ажурных кардиганов и ретрофутуристичных оправ. 

Встраиваемся в традвайф-ряды в аккуратных платьях по колено, благовоспитанных блузах, скромных трикотажных поло и ледикорных двойках (в качестве role models — новая старая звезда тиктока Бри Ван де Камп и икона совкино Ирина Муравьева!). Главный аксессуар будущего сезона, по мнению Миуччи Прада, — домохозяйские фартуки всех мастей (вам вариант в цветочный ретро-принт, ажурный айтем-долис, кожаный или со стразами?).

Тюбики с карабинами на ремнях — официально in: с подачи Миуччи Прада амплуа примерил художник Александр Гордеев (недавно видели на показе Maison Margiela!), а мы готовимся носить при поддержке костюмных брюк, многослойных сюр-манишек (фейк-комбо рубашки и вязаного кардигана!), замшевых кроп-жилетов и расклешенных юбок по колено. 

