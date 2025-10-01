Tom Ford: чем удивила первая весенне-летняя коллекция Хайдера Акерманна

Было всё — от полупрозрачных намеков (увидели струящиеся шелковые халаты, хитоноподобные туники очерчивающие грудь и повторяющие контуры тела нюдовые платья, не говоря про расстегнутые до пупа рубашки и экстремальные мини-шорты) до прямолинейный фэшн-заявлений (виднеющиеся из-под шифонового платья-монокини стринги, шортики из невидимого нейлона и комбинации из кружева и немного шелка).

Образы для кинки-вечеринки (с дресс-кодом extremely fashionable!) чередовались с безупречно выполненными костюмами (очень по-фордовски!). Шоу открыла бургунди-двойка с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, созданная будто из упаковочной крафт-бумаги с эффектом пчелиных сот. За ней показались белоснежные брюки и жакеты расслабленного кроя, варианты из кобальтового атласа (по мотивам показа забираем для эффектного даблдрессинга!) и карамельной кожи, а еще — приталенные костюмы в неоново-зеленом и пастельно-розовом.