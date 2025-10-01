Tom Ford: чем удивила первая весенне-летняя коллекция Хайдера Акерманна

Рассматриваем первую весенне-летнюю коллекцию Хайдера Акерманна для Tom Ford: новоиспеченный худрук не только на пятерку разобрался в фордовских архивах (здесь и секс, и идеально посаженые костюмы, и возвращающийся на подиумы героиновый шик нулевых!), но и помахал зрителям собственной рукой через возбужденную цветовую палитру, архитектурный крой и острую драматичность (ощущалась везде — от смокингов до нейлоновых парок!).
Открывающие шоу костюмы и пальто были выполненны будто из лакированной крафт-бумаги (той самой, что напоминает пчелиные соты и растягивается!)
В исполнении худрука Tom Ford «Новое платье короля» выглядело бы так
Безупречно сидящие костюмы — есть (Том Форд доволен!)
Хитонообразные драпировки — раз, неоново-оранжевый — два! Оба тренда остаются с нами как минимум до следующей осени
Говорим «да» не только неоновой одежде, но и аксессуарам, например, футуристичным оправам в сочетании с ледикорными двойками и приталенными пальто
На шоу Tom Ford заприметили внебрачного ребенка платья и монокини
Ультрамодная юбка по колено создана из кожи с перфорацией, имитирующей кружево (просто вау!)
Было всё — от полупрозрачных намеков (увидели струящиеся шелковые халаты, хитоноподобные туники очерчивающие грудь и повторяющие контуры тела нюдовые платья, не говоря про расстегнутые до пупа рубашки и экстремальные мини-шорты) до прямолинейный фэшн-заявлений (виднеющиеся из-под шифонового платья-монокини стринги, шортики из невидимого нейлона и комбинации из кружева и немного шелка).
Образы для кинки-вечеринки (с дресс-кодом extremely fashionable!) чередовались с безупречно выполненными костюмами (очень по-фордовски!). Шоу открыла бургунди-двойка с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, созданная будто из упаковочной крафт-бумаги с эффектом пчелиных сот. За ней показались белоснежные брюки и жакеты расслабленного кроя, варианты из кобальтового атласа (по мотивам показа забираем для эффектного даблдрессинга!) и карамельной кожи, а еще — приталенные костюмы в неоново-зеленом и пастельно-розовом.
Фиксируем главные стайлинг-трюки с показа:
- поддерживаем тренд на шарфы-нешарфы и повязываем вокруг шеи джемперы всех мастей (из толстой пряжи или невесомого трикотажа);
- говорим «да» мягким балеткам в мужских луках — сочетаем с нейлоновыми джоггерами и удлиненными ветровками, а еще с костюмными брюками и кроп-смокингами;
- разбавляем монохромные образы кислотными аксессуарами, например, в пару к черно-белой комбинации подбираем остроносые brat-лодочки, а total black украшаем электрик-клатчем;
- отказываемся от топов в пользу лаконичных бра из атласа или кожи (носим с оверсайз-двойками, полупрозрачными платьями и глубоко расстегнутыми рубашками);
- утягиваем трендовую юбку-карандаш сразу двумя тонкими ремнями (выбор худрука Tom Ford — зеленый из крокодиловой кожи и черно-белый в горошек!);
- примеряем футуристичные очки с цветными линзами (вам пурпурные и ультрамариновые?).
